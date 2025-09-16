Greckie media jeszcze przed wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w Niemczech, zwracały uwagę na to, w jak zdecydowany sposób walczy on o reparacje wojenne należne Polsce. „Rząd grecki całkowicie porzucił kwestię reparacji wojennych, pożyczki okupacyjnej, kradzieży skarbów archeologicznych” - ubolewał portal BankingNews.gr.
Polska żąda od Niemiec reparacji wojennych w wysokości 1,3 biliona euro z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego, podczas gdy rząd grecki całkowicie porzucił kwestię reparacji wojennych, pożyczki okupacyjnej, kradzieży skarbów archeologicznych, mimo że są one określone przez konwencje międzynarodowe, wiążące oba państwa członkowskie UE
— napisał portal „Banking News”, który wskazał, że Karol Nawrocki w ten sposób „zbombardował Niemcy”.
Nie jest tajemnicą, że kanclerz Niemiec Friedrich Merz woli współpracować z innym polskim przywódcą, premierem Donaldem Tuskiem. Jednak we wtorek powita polskiego prezydenta Karola Nawrockiego, wspieranego przez opozycyjną, prawicową partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS), która żąda, aby Berlin zapłacił reparacje wojenne za nazistowską inwazję i okupację Polski podczas II wojny światowej
— podkreślały greckie media w tekście, który został opublikowany jeszcze przed wizytą polskiego prezydenta w Niemczech.
Walka o reparacje
Jak można się było tego spodziewać, podczas wizyty w Niemczech Karol Nawrocki mocno postawił sprawę reparacji i przedstawił propozycję dotyczącą tego, jak zacząć ich realizację.
Jestem zwolennikiem wypłacenia przez Niemcy Polsce reparacji. Sugerowałem, że moglibyśmy zmierzać w kierunku rozwiązania finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, możliwości militarnych, co jednocześnie byłoby początkiem z całą pewnością długiego procesu, to nie jest jeszcze gotowa recepta, ale to jest propozycja, że z jednej strony Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje, budując siłę polskiego wojska, a z drugiej strony mogłyby wzmacniać to, na czym nam wszystkim zależy, czyli wschodnią flankę NATO
— mówił prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej po zakończeniu jego spotkań w Niemczech oraz Francji.
as/Banking News
