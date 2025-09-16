Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Tuerk wezwał Izrael, by zakończył „rzeź” w Strefie Gazy. Dodał, że pojawia się coraz więcej dowodów na to, że Izrael dopuszcza się zbrodni wojennych. Izraelska armia rozpoczęła we wtorek ofensywę lądową na miasto Gaza.
Mogę tylko się domyślać, co to oznacza dla kobiet, niedożywionych dzieci, osób z niepełnosprawnościami, jeśli zostaną ponownie zaatakowani w ten sposób. I muszę przyznać, że jedyne, co mogę na to odpowiedzieć, to „powstrzymajcie tę rzeź”
— powiedział Tuerk na konferencji prasowej w Genewie.
Inwacja lądowa na Gazę
Wcześniej we wtorek izraelska armia poinformowała, że rozpoczęła inwazję lądową na miasto Gaza. W nocy z poniedziałku na wtorek wojsko Izraela przeprowadziło zmasowane ataki artyleryjskie i powietrzne na Gazę, po których oddziały lądowe, w tym czołgi, wkroczyły do centrum miasta.
Wzywam Izrael do zaprzestania nieuzasadnionego niszczenia Gazy
— zaapelował komisarz.
Pytany o to, czy działania Izraela można określić mianem ludobójstwa, odparł:
Widzimy kolejne zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, a może nawet coś więcej.
Zaznaczył, że ocenę tych działań pozostawia sądom, ale widać „coraz więcej dowodów”.
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył we wtorek, że to, co dzieje się w Strefie Gazy, jest „potworne”, a wojna na tym terytorium jest niedopuszczalna z prawnego, moralnego i politycznego punktu widzenia.
Zagłada Strefy Gazy
Przed rozpoczęciem ofensywy liczbę ludności Strefy Gazy szacowano na około 1 mln, czyli blisko połowę z 2,1 mln mieszkańców palestyńskiego terytorium. Izraelski plan od początku zakładał wysiedlenie wszystkich cywilów z miasta na południe Strefy Gazy. W ostatnich dniach ponowiono wezwania do ewakuacji. Według wojska miasto opuściło jak dotąd około 400 tys. osób.
Decyzja o ofensywie wywołała krytykę społeczności międzynarodowej i spotkała się z głosami oburzenia w samym Izraelu. Organizacje humanitarne alarmują o pogłębiającym się kryzysie humanitarnym i głodzie w Strefie Gazy, ostrzegając, że masowe przesiedlenia pogorszą sytuację cywilów.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu przekonywał, że jego kraj podejmuje działania na rzecz ochrony cywilów.
Nasze działania w Gazie mają na celu pokonanie wroga, ale jednocześnie ewakuację cywilów. Podejmujemy wysiłki w celu otwarcia dodatkowych dróg, które umożliwią szybszą ewakuację mieszkańców Gazy i oddzielenie jej od terrorystów, których zamierzamy zaatakować
— powiedział szef izraelskiego rządu w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Jerozolimy Wschodniej i Izraela opublikowała we wtorek raport, w którym orzekła, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona ludobójstwa. Izrael sprzeciwia się tym ustaleniom, jak również innym zarzutom o łamanie prawa międzynarodowego podczas wojny w Strefie Gazy.
