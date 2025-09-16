Król Karol III oraz wielu innych wysokich rangą członków rodziny królewskiej wzięło udział w pogrzebie Katarzyny, księżnej Kentu, w Katedrze Westminsterskiej, w Londynie. Był to pierwszy w czasach nowożytnych katolicki pogrzeb członka brytyjskiej monarchii.
Wśród żałobników obecny był mąż księżnej, książę Edward, ich troje dzieci, książę Wali William z żoną Kate, księżniczka Anna z mężem Timem Laurence’em oraz książę Andrzej z byłą żoną Sarą Ferguson. Pałac Buckingham poinformował, że w uroczystościach nie weźmie udziału królowa Kamila z powodu bolesnego zapalenia zatok. Przed katedrą zebrał się tłum Brytyjczyków żegnających księżną Kentu.
Podczas nabożeństwa odczytane zostanie przesłanie papieża Leona XIV.
Królewski sztandar i białe róże
Trumna została przyozdobiona królewskim sztandarem oraz białymi różami, które symbolizują związki księżnej z rodzinnym Yorkshire.
Księżna była najstarszym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, gdy zmarła 4 września w wieku 92 lat. Była żoną kuzyna zmarłej królowej Elżbiety II.
Katarzyna z domu Worsley dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej w 1961 r., kiedy wyszła za mąż za Edwarda, księcia Kentu. Poznała go pięć lat wcześniej, gdy stacjonował w koszarach wojskowych w północnej Anglii.
Od 1969 r. współpracowała z organizatorami Wimbledonu, m.in. wręczała trofea zwycięzcom turnieju tenisowego. Do historii przeszła sytuacja z 1993 r., kiedy to pocieszała Janę Novotną, gdy ta rozpłakała się po przegranej w finale singla. Czeska tenisistka dosłownie wypłakiwała się na ramieniu księżnej.
Przyjęła wiarę katolicką
Po raz kolejny trafiła na pierwsze strony gazet w 1994 r., kiedy to przyjęła wiarę katolicką. Tym samym stała się pierwszym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej od czasów króla Karola II, który nawrócił się na tę wiarę na łożu śmierci w 1685 r.
Jej wielką pasją była muzyka. Na pogrzeb wybrano m.in. utwór „Ave Verum Corpus” Mozarta, który księżna wskazała jako swój ulubiony utwór, gdy w 1990 r. była gościem programu w stacji BBC.
Podczas swojego życia księżna wspierała organizacje charytatywne związane ze sztuką, przez wiele lat uczyła też muzyki w szkole w Hull, w północno-wschodniej Anglii. Działa także w fundacjach wspierających osoby wykluczone, w tym w kryzysie bezdomności.
Po ceremonii pogrzebowej w Katedrze Westminsterskiej trumna zostanie przewieziona na królewski cmentarz na terenie posiadłości Frogmore, w Windsor.
CZYTAJ WIĘCEJ: Tragiczne wieści z Pałacu Buckingham. Nie żyje księżna Kentu - Katarzyna. Miała 92 lata. Zmarła w otoczeniu bliskich
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740704-katolicki-pogrzeb-ksieznej-kentu-katarzyny
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.