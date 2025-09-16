Budowa „muru” UE przeciwko dronom potrzebuje wsparcia państw członkowskich - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier. Dodał, że kraje członkowskie mogą sięgnąć po środki na tę inicjatywę m.in. z programu pożyczkowego SAFE.
Jak przyznał rzecznik, wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną pokazało, że UE stoi w obliczu ogromnych zagrożeń.
Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen jasno wyraziła się w swoim orędziu o stanie Unii w ubiegłym tygodniu: wspólnie z państwami członkowskimi zbudujemy mur przeciw dronom. Komisarz ds. obrony Andrius Kubilius pracuje nad tym
— poinformował rzecznik.
Wsparcie państw członkowskich
Dodał, że ws. budowy „muru” UE potrzebuje wsparcia państw członkowskich.
Państwa członkowskie muszą w pełni poprzeć tę inicjatywę. (…) Jak możemy wykorzystać instrumenty finansowe, które mamy do dyspozycji? Przewodnicząca ponownie wspomniała dziś o SAFE (programie pożyczkowym na obronność - PAP). Niektóre z komponentów SAFE - jeśli państwa członkowskie zechcą z nich skorzystać i przedstawią je w planach krajowych, które przedłożą Komisji do 30 listopada - pomogą w stworzeniu muru przeciwdronowego. Mamy EDIP (unijny program mający na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego - PAP), który wkrótce zostanie przyjęty. Mamy Europejski Fundusz Obronny, już w pełni funkcjonalny
— zauważył Regnier.
Dodał, że KE jest też gotowa wspierać współpracę techniczną z państwami członkowskimi i branżą związaną z obronnością, aby zbudować „mur” chroniący przed dronami.
Pytany, kiedy należy się spodziewać realizacji projektu, odparł, że „jak najszybciej”.
Mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. (…) Państwa członkowskie są teraz w centrum uwagi i muszą przedłożyć te plany krajowe do 30 listopada. My zajmiemy się resztą
— zapewnił.
tt/PAP
