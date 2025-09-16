Prokuratura w Brukseli wszczęła śledztwo ws. uszkodzenia samochodu europosła Budy. "Pojazd nie znajduje się już na terytorium Belgii"

Prokuratura w Brukseli poinformowała PAP, że wszczęła dochodzenie w sprawie uszkodzenia samochodu europosła Waldemara Budy (PiS). Polski polityk poinformował dzień wcześniej, że jego auto zostało ostrzelane w stolicy Belgii z broni pneumatycznej.

Prokuratura w Brukseli potwierdza wszczęcie dochodzenia w sprawie skargi złożonej w związku z incydentem z udziałem prywatnego pojazdu polskiego europosła Waldemara Budy. Ustalenia oparto na dostępnych dowodach fotograficznych, które wskazują na liczne uszkodzenia pojazdu. Obecnie nie jest jasne, w jaki sposób doszło do uszkodzenia. Dochodzenie jest w toku

— przekazała prokuratura.

Policja: Trwa śledztwo

Wcześniej policja w Brukseli potwierdziła PAP, że prowadzi śledztwo w tej sprawie. Do zdarzenia miało dojść w brukselskiej dzielnicy Saint-Gilles.

Pojazd nie znajduje się już na terytorium Belgii. Ustalenia poczyniono na podstawie dostępnych materiałów fotograficznych, które wskazują na liczne uszkodzenia samochodu. Obecnie nie jest jasne, czy uszkodzenia zostały spowodowane pociskami z broni pneumatycznej, czy też innym przedmiotem. Dokładne okoliczności (zdarzenia - PAP) są przedmiotem dalszego dochodzenia. Sporządzono oficjalny raport, a prokuratura została o tym poinformowana

— przekazały PAP policyjne służby prasowe.

Buda poinformował, że jego auto zostało ostrzelane w stolicy Belgii z broni pneumatycznej. Opublikował też zdjęcie na X, na którym widać uszkodzoną szybę samochodu.

Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, piep…a brukselska dzicz!

— napisał.

Szokująca sytuacja! Samochód europosła PiS został ostrzelany z broni pneumatycznej. Buda: „Pieprzona brukselska dzicz"

tt/PAP

