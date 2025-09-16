Prokuratura w Brukseli poinformowała PAP, że wszczęła dochodzenie w sprawie uszkodzenia samochodu europosła Waldemara Budy (PiS). Polski polityk poinformował dzień wcześniej, że jego auto zostało ostrzelane w stolicy Belgii z broni pneumatycznej.
Prokuratura w Brukseli potwierdza wszczęcie dochodzenia w sprawie skargi złożonej w związku z incydentem z udziałem prywatnego pojazdu polskiego europosła Waldemara Budy. Ustalenia oparto na dostępnych dowodach fotograficznych, które wskazują na liczne uszkodzenia pojazdu. Obecnie nie jest jasne, w jaki sposób doszło do uszkodzenia. Dochodzenie jest w toku
— przekazała prokuratura.
Policja: Trwa śledztwo
Wcześniej policja w Brukseli potwierdziła PAP, że prowadzi śledztwo w tej sprawie. Do zdarzenia miało dojść w brukselskiej dzielnicy Saint-Gilles.
Pojazd nie znajduje się już na terytorium Belgii. Ustalenia poczyniono na podstawie dostępnych materiałów fotograficznych, które wskazują na liczne uszkodzenia samochodu. Obecnie nie jest jasne, czy uszkodzenia zostały spowodowane pociskami z broni pneumatycznej, czy też innym przedmiotem. Dokładne okoliczności (zdarzenia - PAP) są przedmiotem dalszego dochodzenia. Sporządzono oficjalny raport, a prokuratura została o tym poinformowana
— przekazały PAP policyjne służby prasowe.
Buda poinformował, że jego auto zostało ostrzelane w stolicy Belgii z broni pneumatycznej. Opublikował też zdjęcie na X, na którym widać uszkodzoną szybę samochodu.
Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, piep…a brukselska dzicz!
— napisał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740683-trwa-sledztwo-ws-uszkodzenia-samochodu-europosla-budy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.