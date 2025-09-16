„W stolicy Uzbekistanu - Taszkencie, rozpoczęto niszczenie ponad 3,2 mln dawek leków z Indii, które zostały skonfiskowane w ramach sprawy karnej, dotyczącej importu złych jakościowo medykamentów; w wyniku ich zażywania zmarło co najmniej 68 dzieci” - poinformowała uzbeckie Biuro Egzekwowania Wyroków Sądowych.
Wśród leków przeznaczonych do zniszczenia znajduje się syrop „Dok-1 Max”, który według oficjalnych danych spowodował w Uzbekistanie śmierć co najmniej 68 dzieci, a także syrop o nazwie „Ambronol”.
Leki są utylizowane w specjalnych piecach, co według władz wyklucza szkody dla środowiska naturalnego. Proces odbywa się przy udziale przedstawicieli organów ścigania, służby sanitarno-epidemiologicznej, Komitetu ds. Ekologii oraz świadków.
Niebezpieczny syrop
Portal Fergana Agency przypomniał, że o sprawie stało się głośno jesienią 2022 roku, kiedy w Uzbekistanie zaczęto rejestrować zgony dzieci, które przyjmowały syrop „Dok-1 Max”, produkowany przez indyjską firmę farmaceutyczną Marion Biotech. Według Ministerstwa Zdrowia Uzbekistanu, w preparacie wykryto niebezpieczne substancje chemiczne — glikol etylenowy oraz glikol dietylenowy.
Służba Bezpieczeństwa Państwowego (SBP) informowała, że podczas badań laboratoryjnych leku dopuszczono się poważnych naruszeń dokumentacji normatywno-prawnej, co doprowadziło do jego nielegalnego wprowadzenia do sprzedaży.
Według danych SBP i materiałów sądowych firma produkująca lek oraz jej uzbecki dystrybutor wypłacali lekarzom i farmaceutom wysokie kwoty za promowanie leku na lokalnym rynku. Oprócz 68 ofiar śmiertelnych syrop spowodował też ciężki uszczerbek na zdrowiu u dziesiątek innych dzieci, niektóre z nich stały się niepełnosprawne.
Skazano 23 osoby
W lutym 2024 r. informowano, że w związku ze sprawą skazano na wyroki więzienia 23 osoby. Najsurowszy wyrok - 20 lat pozbawienia wolności - usłyszał obywatel Indii, szef oficjalnego importera leku. Były dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu Farmaceutycznego Uzbekistanu został skazany na 18 lat, a dwóch jego zastępców na 16.
Zarzuty obejmowały zaniedbania, unikanie podatków, korupcję oraz sprzedawanie leków niespełniających standardów. Ponadto sąd orzekł odszkodowania dla rodzin zmarłych dzieci. Miały wynosić po 80 tys. USD i pochodzić z majątków siedmiorga spośród skazanych.
W lipcu br. informowano o śmierci ośmioletniej dziewczynki, która prawie 3 lata wcześniej stała się niepełnosprawna w wyniku przyjmowania „Dok-1 Max”.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informowała, że feralny syrop powodował zgony także dzieci w Gambii i Indonezji. Łączna liczba ofiar przekroczyła 300.
tt/PAP
