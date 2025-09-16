Ukrainiec podejrzany o udział w ataku na Nord Stream będzie przekazany Niemcom? Jest decyzja włoskiego sądu. Adwokat złoży skargę

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Wyciek z gazociągu Nord Stream / autor: Danish Defence
Wyciek z gazociągu Nord Stream / autor: Danish Defence

Włoski sąd apelacyjny zdecydował dziś o przekazaniu Niemcom obywatela Ukrainy Serhija K., zatrzymanego w sierpniu koło Rimini w związku z podejrzeniem, że uczestniczył w ataku na gazociągi Nord Stream 1 i 2 w 2022 roku. Niemcy chcą go osądzić.

49-letni Ukrainiec twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie.

Obrońca zapowiada zaskarżenie decyzji

Adwokat podejrzanego Nicola Canestrini zapowiedział zaskarżenie decyzji sądu w Bolonii do włoskiego Sądu Najwyższego. Przekonywał, że naruszone zostały podstawowe prawa jego klienta, w tym do sprawiedliwego procesu, a także jeśli chodzi o warunki, w których był dotąd przetrzymywany.

(Tych praw - PAP) nie można poświęcać w imię automatycznej współpracy sądowej

— oświadczył obrońca Ukraińca.

Decyzja w sprawie wniosku strony niemieckiej o przekazanie obywatela Ukrainy zapadła z opóźnieniem, aby dać sądowi czas na przeanalizowanie wniosków obrony. Adwokat K. argumentował, że istnieje poważne ryzyko naruszenia podstawowych jego klienta, jeśli zostanie wysłany do Niemiec. O więcej czasu poprosiła też prokuratura.

Media podały wcześniej, że Serhij K. był organizatorem ataku na Nord Stream, a nie - jak sądzono wcześniej - tylko jednym z koordynatorów.

CZYTAJ TAKŻE:

-Ukrainiec aresztowany ws. uszkodzenia Nord Stream ma mieć powiązania z SBU. To on prawdopodobnie kierował akcją

-Włosi aresztowali Ukraińca podejrzanego o uszkodzenie Nord Stream. Miał koordynować eksplozje gazociągów z Rimini

Ukraińca zatrzymano podczas rodzinnych wakacji

21 sierpnia Serhij K. został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania we włoskiej prowincji Rimini, gdzie był z żoną i dwójką dzieci na wakacjach.

Nikt nie przyznał się dotąd do zniszczenia rurociągów, które odcięło Rosję od lukratywnego europejskiego rynku. O zorganizowanie ataku Moskwa oskarżyła USA i Ukrainę, czemu zarówno Waszyngton, jak i Kijów zaprzeczyły.

Nord Stream i Nord Stream 2 nie są zwykłymi gazociągami. To symbole tuczenia Putina przez Europę Zachodnią, a zwłaszcza Niemcy. Przedsięwzięcie było skrajnie niekorzystne m.in. dla Polski i Ukrainy, a w praktyce prowadziłoby do uzależnienia całej Europy od dostaw gazu z Rosji.

CZYTAJ TAKŻE: Domniemani sabotażyści Nord Stream. „Niemieccy śledczy znają tożsamość całej załogi jachtu Andromeda”

jj/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych