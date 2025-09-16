Włoski sąd apelacyjny zdecydował dziś o przekazaniu Niemcom obywatela Ukrainy Serhija K., zatrzymanego w sierpniu koło Rimini w związku z podejrzeniem, że uczestniczył w ataku na gazociągi Nord Stream 1 i 2 w 2022 roku. Niemcy chcą go osądzić.
49-letni Ukrainiec twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie.
Obrońca zapowiada zaskarżenie decyzji
Adwokat podejrzanego Nicola Canestrini zapowiedział zaskarżenie decyzji sądu w Bolonii do włoskiego Sądu Najwyższego. Przekonywał, że naruszone zostały podstawowe prawa jego klienta, w tym do sprawiedliwego procesu, a także jeśli chodzi o warunki, w których był dotąd przetrzymywany.
(Tych praw - PAP) nie można poświęcać w imię automatycznej współpracy sądowej
— oświadczył obrońca Ukraińca.
Decyzja w sprawie wniosku strony niemieckiej o przekazanie obywatela Ukrainy zapadła z opóźnieniem, aby dać sądowi czas na przeanalizowanie wniosków obrony. Adwokat K. argumentował, że istnieje poważne ryzyko naruszenia podstawowych jego klienta, jeśli zostanie wysłany do Niemiec. O więcej czasu poprosiła też prokuratura.
Media podały wcześniej, że Serhij K. był organizatorem ataku na Nord Stream, a nie - jak sądzono wcześniej - tylko jednym z koordynatorów.
Ukraińca zatrzymano podczas rodzinnych wakacji
21 sierpnia Serhij K. został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania we włoskiej prowincji Rimini, gdzie był z żoną i dwójką dzieci na wakacjach.
Nikt nie przyznał się dotąd do zniszczenia rurociągów, które odcięło Rosję od lukratywnego europejskiego rynku. O zorganizowanie ataku Moskwa oskarżyła USA i Ukrainę, czemu zarówno Waszyngton, jak i Kijów zaprzeczyły.
Nord Stream i Nord Stream 2 nie są zwykłymi gazociągami. To symbole tuczenia Putina przez Europę Zachodnią, a zwłaszcza Niemcy. Przedsięwzięcie było skrajnie niekorzystne m.in. dla Polski i Ukrainy, a w praktyce prowadziłoby do uzależnienia całej Europy od dostaw gazu z Rosji.
jj/PAP
