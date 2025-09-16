„Białoruś nie ma złudzeń w kwestii szybkiego wznowienia dialogu z Polską” - stwierdził Alaksandr Łukaszenka, białoruski dyktator nieuznawany przez Europę za prezydenta. W rozmowie z rosyjskim magazynem „Razwiedczik” Łukaszenka był pytany o możliwe zmiany w relacjach Mińska z Warszawą po objęciu urzędu przez Karola Nawrockiego.
Białorusini i Polacy nie są wrogami
— dodał, zaznaczając, że z drugiej strony Warszawa wysuwa – jego zdaniem bezpodstawne – pretensje pod adresem Białorusi.
Jesteśmy otwarci na dialog. Powinniśmy budować mosty, a nie mury
— powiedział Łukaszenka.
„Chcemy jeździć traktorami, a nie czołgami”
Skrytykował przy tym decyzję Polski i krajów bałtyckich o wyjściu z konwencji ottawskiej o zakazie min przeciwpiechotnych oraz zwiększenie wydatków na obronność w krajach NATO. Utrzymywał, że Białoruś nie ma agresywnych zamiarów.
Chcemy tam jeździć, ale traktorami, a nie czołgami
— powiedział Łukaszenka.
Od 2021 roku Białoruś destabilizuje sytuację na granicy z Polską, kierując tam grupy nielegalnych migrantów z krajów Azji i Afryki. W odpowiedzi na te działania Polska rozbudowała system zabezpieczeń na granicy z Białorusią, a także pracuje nad dalszym ich wzmocnieniem na wypadek zagrożeń militarnych.
To dobrze, że co do dialogu z Polską nie ma złudzeń. W tej kwestii nic nie zmieniło się od czasów prezydenta Dudy - reżimy z Mińska i Moskwy nie mają co liczyć także na przychylność prezydenta Nawrockiego.
