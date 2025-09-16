Paradne! Łukaszenka o prezydencie Nawrockim: "Nie mam złudzeń". Dyktator poucza Polskę! "Powinniśmy wznosić mosty, a nie mury"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Alaksandr Łukaszenka, białoruski dyktator nieuznawany przez Europę za legalnego prezydenta / autor: Kremlin.ru, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons
Alaksandr Łukaszenka, białoruski dyktator nieuznawany przez Europę za legalnego prezydenta / autor: Kremlin.ru, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

Białoruś nie ma złudzeń w kwestii szybkiego wznowienia dialogu z Polską” - stwierdził Alaksandr Łukaszenka, białoruski dyktator nieuznawany przez Europę za prezydenta. W rozmowie z rosyjskim magazynem „Razwiedczik” Łukaszenka był pytany o możliwe zmiany w relacjach Mińska z Warszawą po objęciu urzędu przez Karola Nawrockiego.

Białorusini i Polacy nie są wrogami

— dodał, zaznaczając, że z drugiej strony Warszawa wysuwa – jego zdaniem bezpodstawne – pretensje pod adresem Białorusi.

Jesteśmy otwarci na dialog. Powinniśmy budować mosty, a nie mury

— powiedział Łukaszenka.

Chcemy jeździć traktorami, a nie czołgami”

Skrytykował przy tym decyzję Polski i krajów bałtyckich o wyjściu z konwencji ottawskiej o zakazie min przeciwpiechotnych oraz zwiększenie wydatków na obronność w krajach NATO. Utrzymywał, że Białoruś nie ma agresywnych zamiarów.

Chcemy tam jeździć, ale traktorami, a nie czołgami

— powiedział Łukaszenka.

Od 2021 roku Białoruś destabilizuje sytuację na granicy z Polską, kierując tam grupy nielegalnych migrantów z krajów Azji i Afryki. W odpowiedzi na te działania Polska rozbudowała system zabezpieczeń na granicy z Białorusią, a także pracuje nad dalszym ich wzmocnieniem na wypadek zagrożeń militarnych.

To dobrze, że co do dialogu z Polską nie ma złudzeń. W tej kwestii nic nie zmieniło się od czasów prezydenta Dudy - reżimy z Mińska i Moskwy nie mają co liczyć także na przychylność prezydenta Nawrockiego.

jj/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych