Trwa 1301. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Wtorek, 16 września 2025 r.
00:01. Rubio: nie powiedziałbym, by Putin poczuł się ośmielony po szczycie na Alasce
Sekretarz stanu USA Marco Rubio stwierdził, że nie uważa, by wtargnięcie rosyjskich dronów w Polską przestrzeń powietrzną było dowodem na to, że szczyt na Alasce ośmielił Władimira Putina. Powiedział przy tym, że prezydent Trump może w pewnym punkcie zdecydować się na nałożenie sankcji.
Rubio odpowiedział w ten sposób w wywiadzie udzielonym telewizji Fox News w Izraelu na uwagę dziennikarki, że wtargnięcia rosyjskich dronów na terytorium Polski i Rumunii świadczy o tym, że Putin poczuł się ośmielony po sierpniowym spotkaniu z Donaldem Trumpem na Alasce.
Nie powiedziałbym, że po spotkaniu poczuł się ośmielony. Powiedziałbym raczej, że to przykład tego, dlaczego prezydent uważa, że ta wojna musi się skończyć. Wojny zazwyczaj będą się nasilać. Będą się pogarszać, a nie poprawiać, jeśli będą dalej podążać tą samą ścieżką, zwłaszcza w przypadku przedłużającej się wojny, takiej jak ta, biorąc pod uwagę, że obie strony są głęboko okopan
— powiedział szef amerykańskiej dyplomacji i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego. Jak stwierdził, ataki dronów odbywają się daleko od linii frontu i nie mają na niego żadnego wpływu.
red/PAP/X/FB
