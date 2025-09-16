Wiceprezydent J.D. Vance poprowadził program publicystyczny zabitego aktywisty Charliego Kirka, obarczając skrajną lewicę o śmierć swojego przyjaciela i obiecując demontaż lewicowych organizacji promujących przemoc polityczną. Stwierdził, że w ten sposób osiągnie się „prawdziwą jedność”.
Vance, przedstawiony jako „wieloletni przyjaciel Charliego Kirka”, poprowadził program zamordowanego aktywisty w kanale Real America’s Voice. Podczas ponad dwugodzinnej audycji przeprowadził rozmowy z innymi przyjaciółmi Kirka, w tym z czołowym doradcą prezydenta Stephenem Millerem, rzeczniczką Białego Domu Karoline Leavitt, ministrem zdrowia Robertem F. Kennedym jr., a także skrajnie prawicowym publicystą Tuckerem Carlsonem.
Program był też transmitowany na żywo w sali prasowej Białego Domu.
Polityczna przemoc
Podczas programu Vance obiecywał, że przyniesie „prawdziwą jedność” w kraju poprzez demontaż lewicowych organizacji, które zachęcają do przemocy politycznej i także odpowiadają za zabójstwo Kirka.
Podczas gdy nasza strona na pewno ma swoich świrów, statystycznym faktem jest, że większość wariatów w amerykańskiej polityce to dziś dumni członkowie skrajnej lewicy
— stwierdził Vance.
Jako przykłady organizacji zachęcających do przemocy wymienił m.in. Open Society Foundation George’a Sorosa i Fundację Forda, które miały finansować autorów artykułów usprawiedliwiających zbrodnię. Jak stwierdził, nie może być jedności z takimi ludźmi.
Lewicowy terroryzm
Stephen Miller stwierdził z kolei, że w Ameryce funkcjonuje szeroka siatka krajowego terroryzmu związanego z lewicą.
Jak Bóg mi świadkiem, wykorzystamy wszystkie zasoby, jakimi dysponujemy w Departamencie Sprawiedliwości, Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego i w całym rządzie, aby zidentyfikować, zakłócić, zlikwidować i zniszczyć te sieci
— zapowiedział.
Działania USA
Już wcześniej zwolnienia pracowników, którzy negatywnie wypowiadali się o Kirku po jego zabójstwie zapowiedział Pentagon i inne ministerstwa.
Wypowiedzi Vance’a i Millera to już kolejna zapowiedź ze strony administracji Trumpa podjęcia działań przeciwko skrajnej lewicy.
Prezydent Donald Trump stwierdził, że niektóre organizacje i działacze już są objęci śledztwami służb i że wkrótce poda szczegóły.
