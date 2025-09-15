Brytyjskie wsparcie na polskim niebie! Jest decyzja. Myśliwce Królewskich Sił Powietrznych będą wykonywać misję nad Polską

Czytaj więcej
Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że myśliwce Królewskich Sił Powietrznych (RAF) Typhoon będą wykonywać misję obrony powietrznej nad Polską w ramach misji NATO Wschodnia Straż.

W oświadczeniu resortu czytamy, że „zaangażowanie Wielkiej Brytanii w obronę każdego centymetra terytorium sojuszników NATO jest niezachwiane”.

Myśliwce Typhoon RAF dołączą do sojuszników i będą wykonywać misję obrony powietrznej nad Polską w ramach Wschodniej Straży po tym, gdy rosyjskie drony w sposób nieodpowiedzialny i niebezpieczny wtargnęły na terytorium Polski w ubiegłym tygodniu

— czytamy w komunikacie brytyjskiego ministerstwa.

Drony w Polsce

W nocy z 9 na 10 września wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony została polska przestrzeń powietrzna. Te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo; pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że Sojusz uruchamia misję Wschodnia Straż, aby wzmocnić wschodnią flankę. W misji mają uczestniczyć m.in. duńskie F-16, francuskie Rafale i niemieckie Eurofightery.

