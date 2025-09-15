W izraelskich atakach na Strefę Gazy zginęło w poniedziałek 17 osób, z czego 16 w oblężonym mieście Gazie - poinformowała agencja AFP, powołując się na kontrolowaną przez Hamas obronę cywilną. Izraelska armia kontynuuje niszczenie wysokich budynków w mieście.
Izraelskie wojsko wybucha wieżowce w Gazie
Wojsko zburzyło 16-piętrowy budynek na zachodzie Gazy, najprawdopodobniej najwyższy na całym palestyńskim terytorium - poinformowała agencja Reutera. Wojsko wydało wcześniej nakaz ewakuacji z okolic wieżowca, ostrzegając, że zostanie on zaatakowany, ponieważ jest wykorzystywany przez terrorystów.
Izraelska armia systematycznie niszczy najwyższe budynki w Gazie, uzasadniając to zagrożeniem ze strony Hamasu, który wykorzystuje je jako punkty obserwacyjne czy stanowiska bojowe. W niedzielę zburzono cztery takie obiekty - przekazał portal Times of Israel.
Wojsko nakazało wszystkim mieszkańcom Gazy, których może być około miliona, by opuścili miasto i udali się na południe do tzw. strefy humanitarnej. Izrael od kilku tygodni intensywnie atakuje Gazę w ramach nowej ofensywy zmierzającej do zajęcia miasta. Według izraelskich władz Gaza jest bastionem Hamasu i armia musi ją zdobyć, by pokonać tę terrorystyczną organizację.
Według wojska jak dotąd Gazę opuściło ponad 320 tys. osób - napisał w poniedziałek Times of Israel.
Międzynarodowa krytyka
Nowa kampania Izraela wywołała międzynarodową krytykę. Organizacje humanitarne alarmują o pogłębianiu się kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy, w tym głodu, i ostrzegają, że masowe przesiedlenia tylko pogorszą tragiczną sytuację cywilów.
Ministerstwo obrony podało w poniedziałek, że kolekcja artefaktów archeologicznych należących do chrześcijańskiej wspólnoty w Gazie została przeniesiona w bezpieczne miejsce.
Kilka dni wcześniej Francuska Szkoła Biblijna i Archeologiczna w Jerozolimie ostrzegła, że władze izraelskie nakazały jej przeniesienie zbiorów zgromadzonych w parterze jednego z wieżowców, który miało zaatakować wojsko. W magazynie francuskiej instytucji w Gazie znajdowały się m.in. rzadkie mozaiki i ceramika.
Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje. Według kontrolowanego przez Hamas ministerstwa zdrowia w izraelskim odwecie zginęło ponad 64,9 tys. Palestyńczyków.
Resort podał w poniedziałek, że z powodu głodu i niedożywienia zmarły trzy kolejne osoby. W sumie od początku prowadzenia tych statystyk kilka tygodni temu zginęło w ten sposób 425 Palestyńczyków, w tym 154 dzieci.
