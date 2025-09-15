Niemiecki rząd przed wizytą prezydenta Karola Nawrockiego zapewnia, że relacje z Polską są dla niego kluczowe, zwłaszcza w kontekście polityki bezpieczeństwa. Warto przypomnieć, że polski prezydent podczas swojej inauguracyjnej wizyty w Berlinie nie tylko ma zamiar rozmawiać o sprawach bieżących, ale także zamierza mocno postawić temat reparacji dla Polski.
16 września prezydent Karol Nawrocki spotka się w Niemczech z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz z kanclerzem Friedrichem Merzem.
Relacje polsko-niemieckie
Niemiecki rząd przed wizytą podkreślił wagę relacji z Polską.
Stosunki niemiecko-polskie są prawdziwie centralnym filarem naszej całej polityki zagranicznej
— wskazał zastępca rzecznika rządu Steffen Meyer.
Bezpośrednia wymiana zdań z Nawrockim jest dla niemieckiego rządu niezwykle ważna
— dodał.
Kwestie bezpieczeństwa
Meyer podkreślił, że niezwykle istotna jest ścisła współpraca pomiędzy Niemcami a Polską w kwestiach polityki bezpieczeństwa, oceniając, że Rosja jest zagrożeniem dla obu krajów.
Bezpieczeństwo Polski jest również bezpieczeństwem Niemiec. Każde wzmocnienie bezpieczeństwa Polski jest zatem również wzmocnieniem bezpieczeństwa Niemiec
— mówił.
Szczególnie po absolutnie niedopuszczalnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony wypowiedzieliśmy się jasno. Wyraziliśmy nie tylko nasze współczucie, ale wyciągnęliśmy też konkretne konsekwencje, na przykład, jeśli chodzi o air policing
— przekonywał.
