Stanowisko niemieckiego rządu przed wizytą prezydenta Nawrockiego: "Bezpieczeństwo Polski jest również bezpieczeństwem Niemiec"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Paweł Supernak
prezydent Karol Nawrocki / autor: PAP/Paweł Supernak

Niemiecki rząd przed wizytą prezydenta Karola Nawrockiego zapewnia, że relacje z Polską są dla niego kluczowe, zwłaszcza w kontekście polityki bezpieczeństwa. Warto przypomnieć, że polski prezydent podczas swojej inauguracyjnej wizyty w Berlinie nie tylko ma zamiar rozmawiać o sprawach bieżących, ale także zamierza mocno postawić temat reparacji dla Polski.

16 września prezydent Karol Nawrocki spotka się w Niemczech z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz z kanclerzem Friedrichem Merzem.

CZYTAJ TAKŻE: Intensywne dni przed Karolem Nawrockim! Znamy plan wizyt prezydenta. Spotka się ze Steinmeierem, Macronem i Merzem

Relacje polsko-niemieckie

Niemiecki rząd przed wizytą podkreślił wagę relacji z Polską.

Stosunki niemiecko-polskie są prawdziwie centralnym filarem naszej całej polityki zagranicznej

— wskazał zastępca rzecznika rządu Steffen Meyer.

Bezpośrednia wymiana zdań z Nawrockim jest dla niemieckiego rządu niezwykle ważna

— dodał.

Kwestie bezpieczeństwa

Meyer podkreślił, że niezwykle istotna jest ścisła współpraca pomiędzy Niemcami a Polską w kwestiach polityki bezpieczeństwa, oceniając, że Rosja jest zagrożeniem dla obu krajów.

Bezpieczeństwo Polski jest również bezpieczeństwem Niemiec. Każde wzmocnienie bezpieczeństwa Polski jest zatem również wzmocnieniem bezpieczeństwa Niemiec

— mówił.

Szczególnie po absolutnie niedopuszczalnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony wypowiedzieliśmy się jasno. Wyraziliśmy nie tylko nasze współczucie, ale wyciągnęliśmy też konkretne konsekwencje, na przykład, jeśli chodzi o air policing

— przekonywał.

as/Dw.com

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych