Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad przeniosły się do obwodu królewieckiego! W ćwiczeniach wzięła udział rosyjska Flota Bałtycka

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Wspólne manewry wojsk rosyjskich i białoruskich Zapad-25 przeniosły się do obwodu królewieckiego. Żołnierze ćwiczyli przeciwdziałanie lądowania „grupy desantowej hipotetycznego wroga na wybrzeżu w obwodzie kaliningradzkim”. W manewrach wzięła udział rosyjska Flota Bałtycka.

CZYTAJ WIĘCEJ: Napięcie na wschodzie znów rośnie. Rozpoczęły się białorusko-rosyjskie ćwiczenia Zapad-25. W odpowiedzi Polska zamknęła granicę z Białorusią

W następnej części manewrów doszło do nawiązania kontaktu żołnierzy floty morskiej z siłami desantowymi i przeprowadzili ostrzał z broni ręcznej oraz z transporterów opancerzonych BTR-82A. W ćwiczeniach wziął również udział wóz bojowy Bereżok.

Z kolei nad wodami neutralnymi latały naddźwiękowe bombowce Tu-22M3. Ćwiczebne loty bojowe nad Morzem Barentsa trwały przez cztery godziny.

Ćwiczenia Zapad są organizowane od lat 70. XX wieku, początkowo uczestniczyły w nich państwa Układu Warszawskiego. Po rozpadzie ZSRR, w obecnej formule zorganizowano je po raz pierwszy w 1999 r. Od tamtej pory odbywają się co 4 lata. Tegoroczne ćwiczenia mają odbywają się na terytorium Białorusi i Rosji oraz na morzach: Bałtyckim i Barentsa.

Moskwa podaje, że w manewrach uczestniczy 13 tys. żołnierzy, z kolei zachodnie źródła wywiadowcze szacują, że jest ich więcej – około 40 tys.

kk/DoRzeczy/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych