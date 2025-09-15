Wspólne manewry wojsk rosyjskich i białoruskich Zapad-25 przeniosły się do obwodu królewieckiego. Żołnierze ćwiczyli przeciwdziałanie lądowania „grupy desantowej hipotetycznego wroga na wybrzeżu w obwodzie kaliningradzkim”. W manewrach wzięła udział rosyjska Flota Bałtycka.
W następnej części manewrów doszło do nawiązania kontaktu żołnierzy floty morskiej z siłami desantowymi i przeprowadzili ostrzał z broni ręcznej oraz z transporterów opancerzonych BTR-82A. W ćwiczeniach wziął również udział wóz bojowy Bereżok.
Z kolei nad wodami neutralnymi latały naddźwiękowe bombowce Tu-22M3. Ćwiczebne loty bojowe nad Morzem Barentsa trwały przez cztery godziny.
Ćwiczenia Zapad są organizowane od lat 70. XX wieku, początkowo uczestniczyły w nich państwa Układu Warszawskiego. Po rozpadzie ZSRR, w obecnej formule zorganizowano je po raz pierwszy w 1999 r. Od tamtej pory odbywają się co 4 lata. Tegoroczne ćwiczenia mają odbywają się na terytorium Białorusi i Rosji oraz na morzach: Bałtyckim i Barentsa.
Moskwa podaje, że w manewrach uczestniczy 13 tys. żołnierzy, z kolei zachodnie źródła wywiadowcze szacują, że jest ich więcej – około 40 tys.
