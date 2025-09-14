Trwa 1300. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 15 września 2025 r.
11:14. Norwegia zajęła rosyjski kuter rybacki
Władze Norwegii zajęły w weekend cumujący w porcie Batsfjord kuter rybacki należący do rosyjskiego armatora, ponieważ mimo wezwań jednostka nie opuściła portu w wyznaczonym terminie. To pierwszy taki przypadek od wprowadzenia ponad rok temu ograniczeń wobec statków z Rosji.
Decyzja o konfiskacie jednostki miała zostać podjęta w piątek. Jako uzasadnienie ministerstwo rybołówstwa Norwegii podało, że przedłużająca się obecność statku w porcie Batsfjord stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Norwegii. Załoga kutra otrzymała nakaz opuszczenia terytorium Norwegii.
W lipcu 2024 roku Oslo wprowadziło przepisy zakazujące jednostkom pływającym pod banderą rosyjską cumowania w norweskich portach dłużej niż pięć dni. Gdy kuter Azurit wpłynął do położonego niespełna 100 km od granicy z Rosją portu w grudniu 2024 roku, kapitan kutra został poinformowany o obowiązku wyjścia w morze do 15 grudnia. Od tamtej pory statek nieprzerwanie cumował przy norweskim nabrzeżu, łamiąc przepisy.
10:23. Atak na Kramatorsk
W nocy rosyjska armia zbombardowała centrum Kramatorska w obwodzie donieckim - poinformowały władze miasta/ „Na chwilę obecną wiadomo o dziewięciu rannych. Obrażenia odniosło pięć kobiet i czterech mężczyzn w wieku od 30 do 71 lat. Atak nastąpił w dzielnicy mieszkalnej” - czytamy w komunikacie. Kramatorsk znajduje się w pobliżu linii frontu. Rosja nie skomentowała ataku na miasto.
10:00. „Le Monde”: żądania Trumpa dotyczące podniesienia ceł na produkty z Chin są nie do przyjęcia dla UE
Francuski dziennik „Le Monde” komentując list prezydenta USA Donalda Trumpa, który przed ewentualnym wzmocnieniem presji na Rosję zażądał, by kraje europejskie podniosły cła na produkty z Chin, ocenia w poniedziałek, że taki krok jest nie do przyjęcia dla Unii Europejskiej.
Dziennik zauważa, że kwestia sankcji przeciwko Rosji „była już drażliwym tematem” między Waszyngtonem i Brukselą. Teraz zaś istnieje ryzyko, że z powodu żądań Trumpa doprowadzi do zwiększenia napięć między Chinami i UE. Dziennik zarzuca Trumpowi, że „od powrotu do Białego Domu próbuje zbliżyć się do Moskwy za plecami sojuszników”.
09:15. Atak na ratowników
Rosjanie zaatakowali ratowników, którzy usuwali skutki ataku w rejonie Nieżyna w obwodzie czernihowskim. Czterech strażaków zostało rannych i trafiło do szpitala.
09:10. Skutki nocnego ataku na Zaporoże
Po ataku na Zaporoże i rejon połohowski, jedna osoba ni żyje, dwie są ranne.
09:00. 187 starć bojowych
Na froncie ciągu ostatniej doby doszło do 187 starć bojowych pomiędzy Siłami Obronnymi Ukrainy a rosyjskimi najeźdźcami - podał w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. „Wróg przeprowadził 3 ataki rakietowe, wystrzeliwując siedem pocisków i przeprowadzając 79 ataków powietrznych na pozycje ukraińskich jednostek i osad, zrzucając 117 bomb kierowanych. Ponadto Rosjanie przeprowadzili 4945 ostrzałów, z czego 117 wykonano przy użyciu wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, użyli 6337 dronów kamikaze” - czytamy.
08:08. Prezes ARP: Polska może mieć połączenie kolejowe z Ukrainą od Śląska po Odessę
W Agencji Rozwoju Przemysłu powstaje departament międzynarodowy, a jego ważnym celem będą relacje biznesowe z Ukrainą - powiedział PAP prezes ARP Bartłomiej Babuśka. Rozważane jest m.in. połączenie kolejowe z Ukrainą od Śląska po Odessę, terminal lotniczy czy polski port nad Morzem Czarnym.
Nowy Prezes Agencji Rozwoju Przemysły (ARP) Bartłomiej Babuśka powiedział PAP, że chce, by Agencja aktywnie zarządzała powierzonymi jej spółkami, a nie tylko była ich administratorem.
Będziemy kontynuować wsparcie dla zielonej energetyki, ale będziemy zajmować się też sektorem defence (obrony - PAP) i dual use (podwójnego zastosowania, do celów cywilnych i militarnych - PAP, bo to bardzo istotne dla bezpieczeństwa państwa
— wskazał prezes.
Podkreślił, że „niezwykle ważne” w strategii Agencji będą też inwestycje związane z infrastrukturą krytyczną państwa, a szczególnie z logistyką.
06:41. Trump: Europejskie sankcje nie są wystarczająco surowe
Prezydent USA Donald Trump stwierdził w niedzielę, że europejskie sankcje przeciwko Rosji są niewystarczające i muszą zostać zaostrzone, zanim USA nałożą własne ciężkie restrykcje. Stwierdził również, że wkrótce zostaną wznowione rozmowy trójstronne z Rosją i Ukrainą.
Oni nie robią tego, co do nich należy. NATO musi się wziąć w garść, Europa musi się wziąć w garść - Europejczycy są moimi przyjaciółmi, ale kupują ropę od Rosji
— powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami przed powrotem do Białego Domu z weekendowego pobytu w swojej posiadłości w New Jersey.
Nie można więc oczekiwać, że będziemy jedynymi, którzy, no wiesz, robią to na całego. Ale Europa kupuje ropę od Rosji. Nie chcę, żeby kupowali ropę, a sankcje, które nakładają, nie są wystarczająco surowe. Jestem gotów nałożyć sankcje, ale oni będą musieli zaostrzyć swoje sankcje, proporcjonalnie do tego, co robię
— dodał.
00:05. Zełenski dziękuje żołnierzom za skuteczne uderzenia w rosyjskie rafinerie
Wołodymyr Zełenski podziękował wszystkim żołnierzom, „którzy zadają Rosji naprawdę dotkliwe straty”.
Straty na froncie. Straty wzdłuż granicy. Straty na terytorium Rosji dzięki naszym dalekosiężnym atakom. Najskuteczniejsze sankcje – te, które działają najszybciej – to podpalenia rosyjskich rafinerii, terminali i składów ropy. Znaczne ograniczenie rosyjskiego przemysłu naftowego oznacza znaczne ograniczenie wojny
— ogłosił prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.
Wojna Rosji to w istocie funkcja ropy naftowej, gazu i wszystkich innych jej zasobów energetycznych. Dziękuję siłom specjalnym Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, które niedawno wykonały świetną robotę w Primorsku, atakując największy rosyjski terminal naftowy nad Morzem Bałtyckim. Zniszczenia są znaczne; wszystko zostało potwierdzone. I to jest namacalne dla wroga
— czytamy.
Nasze siły specjalne monitorują również port Ust-Ługa i wszystkie inne rosyjskie punkty dostępu do rynku światowego. Obecnie drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy są w stanie operować na dystansie ponad tysiąca kilometrów. Zaangażowane są również Siły Operacji Specjalnych, Wojska Systemów Bezzałogowych, Służba Wywiadu Zagranicznego i Wywiad Obronny. Dziękuję im wszystkim za ich dokładność
— dodał Wołodymyr Zełenski.
00:00. Szef MSZ Niemiec: Rosja musi wiedzieć, że będziemy odpowiadać na jej prowokacje
Szef MSZ Niemiec Johann Wadephul powiedział telewizji ZDF, że NATO będzie zawsze reagować na prowokacje ze strony Rosji. Polityk CDU opowiedział się za dalszymi sankcjami wobec Moskwy i usprawnieniem systemów obrony przeciwlotniczej Sojuszu.
