Trwa 1300. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 15 września 2025 r.
00:05. Zełenski dziękuje żołnierzom za skuteczne uderzenia w rosyjskie rafinerie
Wołodymyr Zełenski podziękował wszystkim żołnierzom, „którzy zadają Rosji naprawdę dotkliwe straty”.
Straty na froncie. Straty wzdłuż granicy. Straty na terytorium Rosji dzięki naszym dalekosiężnym atakom. Najskuteczniejsze sankcje – te, które działają najszybciej – to podpalenia rosyjskich rafinerii, terminali i składów ropy. Znaczne ograniczenie rosyjskiego przemysłu naftowego oznacza znaczne ograniczenie wojny
— ogłosił prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.
Wojna Rosji to w istocie funkcja ropy naftowej, gazu i wszystkich innych jej zasobów energetycznych. Dziękuję siłom specjalnym Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, które niedawno wykonały świetną robotę w Primorsku, atakując największy rosyjski terminal naftowy nad Morzem Bałtyckim. Zniszczenia są znaczne; wszystko zostało potwierdzone. I to jest namacalne dla wroga
— czytamy.
Nasze siły specjalne monitorują również port Ust-Ługa i wszystkie inne rosyjskie punkty dostępu do rynku światowego. Obecnie drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy są w stanie operować na dystansie ponad tysiąca kilometrów. Zaangażowane są również Siły Operacji Specjalnych, Wojska Systemów Bezzałogowych, Służba Wywiadu Zagranicznego i Wywiad Obronny. Dziękuję im wszystkim za ich dokładność
— dodał Wołodymyr Zełenski.
00:00. Szef MSZ Niemiec: Rosja musi wiedzieć, że będziemy odpowiadać na jej prowokacje
Szef MSZ Niemiec Johann Wadephul powiedział telewizji ZDF, że NATO będzie zawsze reagować na prowokacje ze strony Rosji. Polityk CDU opowiedział się za dalszymi sankcjami wobec Moskwy i usprawnieniem systemów obrony przeciwlotniczej Sojuszu.
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740551-relacja-1300-dzien-wojny-na-ukrainie
