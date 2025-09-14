Linie lotnicze American Airlines i Delta Air Lines poinformowały, że zwolniły swoich pracowników, którzy w mediach społecznościowych opublikowali wpisY, w których wyrażali radość z zamordowania założyciela Turning Point USA Charliego Kirka.
American Airlines potępia wszelką przemoc. Co więcej, zachowania nacechowane nienawiścią lub wrogością są sprzeczne z naszą misją, którą jest troska o ludzi w ich życiowej podróży. Każde takie zachowanie jest niedopuszczalne i już podjęliśmy działania w celu rozwiązania tego problemu z naszym zespołem
— poinformowało American Airlines, reagując na zachowanie niektórych swoich pilotów.
Reakcja sekretarza USA
Piloci American Airlines, przyłapani na świętowaniu zamachu na Charliego Kirka, zostali natychmiast uziemieni i usunięci ze służby przez American Airlines. Takie zachowanie jest obrzydliwe i powinni zostać zwolnieni
— wskazał w mediach społecznościowych sekretarz transportu USA Sean Duffy.
Żadna firma odpowiedzialna za bezpieczeństwo pasażerów nie może tolerować takiego zachowania. Jako kraj zdrowiejemy, gdy wysyłamy wiadomość, że gloryfikowanie przemocy politycznej jest CAŁKOWICIE NIEAKCEPTOWALNE!
— dodał.
Reakcja Delty
Fox News ustaliło, że także linia Delta Air Lines zawiesiła wielu pracowników po tym, jak opublikowali w mediach społecznościowych radość z informacji o śmierci Kirka.
Takie zachowanie narusza politykę firmy i może skutkować zwolnieniem
— przekazali pracownicy stacji w rozmowie z Fox 5 Atlanta.
Jak wskazał portal, prezes Ed Bastian przypomniał pracownikom w wewnętrznej notatce, że „niezależnie od tego, czy jesteśmy w mundurach i pracujemy w biurze, online czy publicznie, nasi koledzy, klienci i społeczności oczekują, że będziemy odzwierciedlać wartości Delty”.
