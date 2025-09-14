"Ołowiana kula". Ten wiersz poświęcam tym, którzy szli przez historię niosąc dobro, mądrość, prawdę i nadzieję

Pamięci Charlie Kirka

W ciemnościach nocy widziałem ołowianą kulę

pędziła przez bezdroża świata, lśniące autostrady

i pełne ludzkiego potu zaułki zmartwychwstania

niosła pogardę, śmierć i  pamięć wieczności

zostawiła krzyk rozpaczy, radość głupców

chwałę zabitym i wieczną hańbę katom

odeszła w zapachu miłości i przebaczenia

Ten wiersz poświęcam tym, którzy szli przez historię niosąc dobro, mądrość, prawdę i nadzieję, a ołowiana kula zabijając ciało nie potrafiła zabić ich duszy.

Któż oni są? Przybity do krzyża Chrystus, spalony Giordano Bruno, zastrzeleni: prezydent Gabriel Narutowicz, Abraham Lincoln i John Kennedy. Zamordowani strzałem w tył głowy: generał „Nil”, rotmistrz Pilecki i tysiące jeńców Katynia, rozszarpani krwawymi widłami nasi bracia z Wołynia, zaduszeni w krematoryjnych piecach Żydzi i Polacy, zakatowani przez komunistycznych oprawców Żołnierze Wyklęci, ksiądz Jerzy Popiełuszko, Jan Rodowicz (Anoda) i 17-letnia Danuta Siedzikówna (Inka), ocaleni przez Bożą Opatrzność Jan Paweł II, Ronald Reagan i  Donald Trump oraz ci których pamięć zabijano bezkrwawo: Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Władysław Odojewski i tysiące zaginionych, pomordowanych i zapomnianych bezimiennych ofiar ludzkiej nienawiści. Przed laty Adam Mickiewicz pisał: Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie, Zapomnij o mnie! Niech te słowa pozostaną z nami na zawsze.

Wojciech Starzyński

Współtwórca szkolnictwa niepublicznego, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci. W latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów, od roku 2015 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Andrzeju Dudzie. Organizator kilkunastu programów poświęconych polskiej kulturze i najnowszej historii Polski. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących spraw edukacji narodowej, zbioru felietonów „Na drodze do państwa obywateli”, historii oświaty niepublicznej „STO w 15 rozdziałach” oraz trzech tomików wierszy.

