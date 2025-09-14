Okazuje się, że podejrzany o zabójstwo Charliego Kirka 22-letni Tyler Robinson mieszkał z transpłciowym partnerem, który jak donosi Fox News Digital współpracuje z FBI i pomaga w wyjaśnianiu sprawy.
Funkcjonariusze FBI przekazali Fox News, że Tyler Robinson pozostawał w „romantycznym związku” z mężczyzną, który „przechodził transformację płciową w kobietę”.
FBI wskazało, że mieszkali oni razem w Saint Goerge w stanie Utah, niedaleko miejsca zamieszkania rodziców Robinsona.
Funkcjonariusze wyjaśnili ponadto, że partner Robinsona w pełni współpracuje z agencją w śledztwie. Jeden z agentów FBI przekazał, że miał on nie mieć wiedzy na temat planów Robinsona dotyczących zabójstwa Charliego Kirka.
Służba wyjaśniła, że wiadomości tekstowe wymieniane pomiędzy Robinsonem a jego partnerem pomogły agentom namierzyć oskarżonego o zabójstwo. Dowody z ich mieszkania - w tym komputery - zostały zabezpieczone. Agencja odmówiła komentarza na temat tego, czy partner Robinsona usłyszy zarzuty.
FBI bada rekordową liczbę wskazówek
— wskazał rzecznik FBI.
Każde powiązanie, każda grupa, każdy związek zostanie zbadany, a każda osoba zaangażowana w tę sprawę, gdziekolwiek na świecie, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności
— dodał.
