Instytut badania opinii publicznej INSA na zlecenie „Bild am Sonntag” przeprowadził badanie wśród obywateli Niemiec ws. rosyjskich dronów, które wtargnęły do Polski. Aż 62 proc. respondentów obawia się, że w niedalekiej przyszłości Rosja zaatakuje jakieś państwo NATO.
Według sondażu takiego ataku obawia się 62 proc. ankietowanych. 28 proc. nie podziela tych obaw.
Agencja dpa pisze, że podczas rosyjskiego nalotu na Ukrainę w nocy z wtorku na środę, znaczna liczba dronów wleciała w polską przestrzeń powietrzną, a tym samym w przestrzeń powietrzną NATO. Polskie Siły Powietrzne i inni sojusznicy z NATO po raz pierwszy zestrzelili kilka rosyjskich bezzałogowców.
Z badania instytutu INSA wynika także, że większość respondentów popiera zaostrzenie środków ekonomicznych wobec Rosji. 49 proc. uważa, że wszystkie dostawy gazu i ropy naftowej z Rosji do Unii Europejskiej powinny zostać natychmiast wstrzymane. 33 proc. opowiada się za ich kontynuacją, 11 proc. nie ma zdania w tej kwestii, a 7 proc. nie interesuje się tym.
Według sondażu 51 proc. respondentów poparło również wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów w UE do wspierania Ukrainy. 29 proc. jest temu przeciwnych. Pozostała część nie miała zdania na ten temat lub nie była zorientowana w tej kwestii.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740492-niemieccy-obywatele-obawiaja-sie-ataku-rosji-sondaz
