Chiny formalnie zaprosiły prezydenta USA Donalda Trumpa do Pekinu na szczyt z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem, ale Waszyngton wciąż nie udzielił odpowiedzi – podał w sobotę dziennik „Financial Times”, wiążąc to z brakiem porozumienia obu krajów w sprawie ceł i fentanylu.
Kontakty pomiędzy wysokiej rangi urzędnikami obu krajów zrodziły spekulacje, że Trump mógłby odwiedzić Chiny przed rozpoczynającym się 31 października szczytem Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Korei Południowej.
Jednak według źródeł „FT”, jeśli oba kraje nie osiągną wystarczających postępów w negocjacjach dotyczących ceł i fentanylu, bardziej prawdopodobne od wizyty amerykańskiego prezydenta w Pekinie będzie spotkanie Trump-Xi w kuluarach szczytu APEC.
Zdaniem tych źródeł Waszyngton jest rozczarowany brakiem działań ze strony Pekinu na rzecz powstrzymania eksportu substancji chemicznych potrzebnych do wytwarzania fentanylu, opioidu wiązanego każdego roku z dziesiątkami tysięcy przedawkowań w USA. Władze Chin zaproponowały, że podejmą działania, ale dopiero gdy administracja Trumpa zniesie karne cła na chińskie produkty.
Po ogłoszeniu przez Trumpa na początku kwietnia dodatkowych ceł USA i Chiny rozpoczęły wojnę handlową, w ramach której zagroziły nałożeniem wzajemnie ponad 100-proc. stawek celnych. W maju po rozmowach w Genewie supermocarstwa zawarły jednak tymczasowy i chwiejny rozejm, w myśl którego stawka na towary z Chin spadła do 30 proc., a chińska stawka na towary z USA - do 10 proc. Umowę przedłużono niedawno do listopada.
kk/PAP
