Operatorzy ukraińskiego 14. samodzielnego pułku Sił Systemów Bezzałogowych (SBS), wspólnie z oddziałami Sił Operacji Specjalnych, przeprowadzili w nocy z soboty na niedzielę udany atak na drugą co do wielkości rafinerię ropy naftowej w Rosji. Rafineria znajduje się w obwodzie leningradzkim.
CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. 1298. dzień wojny. Rosjanie przedostali się do Kupiańska rurociągiem? „Sytuacja w mieście jest pod kontrolą Ukraińców”
Celem uderzenia był obiekt położony w odległości ponad 800 km od granicy Ukrainy. Rafineria Kiriszynieftieorgsintez (KINIEF) w miejscowości Kiriszy jest drugim co do wielkości zakładem przetwórstwa ropy naftowej w Rosji po rafinerii w Omsku i głównym dostawcą produktów naftowych dla Petersburga, a także obwodów leningradzkiego, nowogrodzkiego i pskowskiego.
Mocne uderzenie
Zakład przetwarza ponad 20 mln ton ropy rocznie. Wytwarza też około 80 rodzajów produktów, w tym benzynę, olej napędowy, mazut i paliwo lotnicze, wykorzystywane m.in. na potrzeby rosyjskiej armii.
W wyniku uderzenia dronów na terenie przedsiębiorstwa wybuchł rozległy pożar, co potwierdzają dane z monitoringu satelitarnego NASA FIRMS. Skutki ataku są obecnie weryfikowane
— podano w komunikacie SBS.
Siły Systemów Bezzałogowych konsekwentnie ograniczają zdolność Rosji do zaopatrywania swoich wojsk w paliwo i kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie
— podkreślono.
Rafineria Kiriszy pod Petersburgiem
Wcześniej gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko powiadomił, że że w okolicy miasta Kiriszy zostały zestrzelone trzy ukraińskie drony, ale ich szczątki spowodowały pożar na terenie przedsiębiorstwa. Według niego pożar szybko ugaszono, nie było ofiar śmiertelnych ani osób rannych.
Wczoraj agencja Interfax-Ukraina przekazała, że ukraiński wywiad wojskowy (HUR) potwierdził atak na rafinerię ropy w mieście Ufa, stolicy Baszkirii na pograniczu europejskiej i azjatyckiej części Rosji.
Rafineria Kiriszy pod Petersburgiem płonie po ataku dronów Ukrainy. To druga największa instalacja tego typu w Rosji z przerobem ponad 17 mln ton ropy rocznie. Na pohybel imperium dziadów
— napisał na X Wojciech Jakóbik, analityk energetyczny.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740488-plonie-ogromna-rosyjska-rafineria-niedaleko-petersburga
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.