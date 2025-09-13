Około 110 tys. osób bierze udział w dzisiejszym marszu na ulicach Londynu zorganizowanym przez prawicowego aktywistę Tommy’ego Robinsona. Przez miasto przechodzi również lewicowa kontrmanifestacja z udziałem ok. 5 tys. osób. Według niektórych źródeł (w tym samych organizatorów, jak wynika z nagrań publikowanych w sieci), na prawicowym marszu pod hasłem „Zjednocz Królestwo” może być nawet milion osób.
Marsz pod hasłem „Zjednocz Królestwo” zorganizował prawicowy aktywista Tommy Robinson, który powiedział, że wydarzenie jest „największą demonstracją w historii Wielkiej Brytanii” i „festiwalem wolności słowa”.
Wielu uczestników ma ze sobą flagi narodowe, angielskie, amerykańskie i izraelskie, a także transparenty z napisami „Zatrzymajcie łodzie”, „Charlie Kirk RIP” oraz „Dość tego, ratujcie nasze dzieci”.
Podczas marszu doszło do głośnej krytyki brytyjskiego premiera Keira Starmera. Tłum skanduje: „Czyja ulica? Nasza ulica”, „Anglia” i „Tommy”.
W tym samym czasie, ale inną trasą, ulicami Londynu przechodzi „Marsz przeciwko faszyzmowi” zorganizowany przez grupę Stand Up to Racism. Uczestnicy mają ze sobą transparenty m.in. z napisami: „Uchodźcy mile widziani” oraz „Różnorodna Wielka Brytania”. Słychać skandowane hasła: „Wstańcie, walczcie” i „Jesteśmy kobietami, nie damy się uciszyć, powstrzymajmy faszystów teraz”.
Bez poważnych incydentów
Policja metropolitarna poinformowała, że podczas obu demonstracji nie doszło do tej pory do żadnych poważnych incydentów.
W związku z marszami, a także meczami piłkarskiej Premier League, które odbywają się w sobotę w Londynie, na ulicach pojawiło się dodatkowo 1600 funkcjonariuszy policji, w tym 500 sprowadzono z jednostek spoza stolicy.
Zdaniem organizatorów, w marszu przeciwko nielegalnej migracji bierze udział nawet znacznie więcej niż 110 tys., bo ok. miliona osób.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740453-patrioci-jednocza-sie-w-londynie-110-tys-ludzi-na-marszu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.