Patrioci jednoczą się w Londynie! Co najmniej 110 tys. ludzi na marszu przeciwko nielegalnej migracji! "Ratujcie nasze dzieci"

  • Świat
  • opublikowano:
Około 110 tys. osób bierze udział w dzisiejszym marszu na ulicach Londynu zorganizowanym przez prawicowego aktywistę Tommy’ego Robinsona. Przez miasto przechodzi również lewicowa kontrmanifestacja z udziałem ok. 5 tys. osób. Według niektórych źródeł (w tym samych organizatorów, jak wynika z nagrań publikowanych w sieci), na prawicowym marszu pod hasłem „Zjednocz Królestwo” może być nawet milion osób.

Marsz pod hasłem „Zjednocz Królestwo” zorganizował prawicowy aktywista Tommy Robinson, który powiedział, że wydarzenie jest „największą demonstracją w historii Wielkiej Brytanii” i „festiwalem wolności słowa”.

Wielu uczestników ma ze sobą flagi narodowe, angielskie, amerykańskie i izraelskie, a także transparenty z napisami „Zatrzymajcie łodzie”, „Charlie Kirk RIP” oraz „Dość tego, ratujcie nasze dzieci”.

Podczas marszu doszło do głośnej krytyki brytyjskiego premiera Keira Starmera. Tłum skanduje: „Czyja ulica? Nasza ulica”, „Anglia” i „Tommy”.

W tym samym czasie, ale inną trasą, ulicami Londynu przechodzi „Marsz przeciwko faszyzmowi” zorganizowany przez grupę Stand Up to Racism. Uczestnicy mają ze sobą transparenty m.in. z napisami: „Uchodźcy mile widziani” oraz „Różnorodna Wielka Brytania”. Słychać skandowane hasła: „Wstańcie, walczcie” i „Jesteśmy kobietami, nie damy się uciszyć, powstrzymajmy faszystów teraz”.

Protesty w Londynie / autor: PAP/EPA/TAYFUN SALCI

Bez poważnych incydentów

Policja metropolitarna poinformowała, że podczas obu demonstracji nie doszło do tej pory do żadnych poważnych incydentów.

W związku z marszami, a także meczami piłkarskiej Premier League, które odbywają się w sobotę w Londynie, na ulicach pojawiło się dodatkowo 1600 funkcjonariuszy policji, w tym 500 sprowadzono z jednostek spoza stolicy.

Zdaniem organizatorów, w marszu przeciwko nielegalnej migracji bierze udział nawet znacznie więcej niż 110 tys., bo ok. miliona osób.

aja/PAP, X

