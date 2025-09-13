Młode Amerykanki zostały zapytane w sondzie ulicznej o to, jak zapatrują się na śmierć konserwatywnego aktywisty, współzałożyciela ruchu MAGA Charliego Kirka, który został śmiertelnie postrzelony podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah. Ich odpowiedzi są naprawdę szokujące. „To jest obca cywilizacja” - ocenił na X poseł PiS Paweł Jabłoński.
Niektóre wypowiedzi młodych Amerykanek ws. zamordowania śp. Charliego Kirka mogą naprawdę szokować.
Myślę, że na to zasłużył, naprawdę w to wierzę
— powiedziała jedna z młodych kobiet, zapytana o zamordowanie Kirka.
Nie znam jego poglądów. Czuję, że był bardzo kontrowersyjną postacią i prawdopodobnie po pierwsze nie powinien mieć pola do ich wygłaszania. Więc tak, prawdopodobnie trochę zasłużył sobie na to [co go spotkało - red.]
— dodała jej koleżanka.
Cieszę się, że nie jest już dłużej z nami. Myślę, że to dobra rzecz
— stwierdziła inna młoda kobieta, zapytana na ulicy.
„Obca cywilizacja”
Nagranie z wypowiedziami Amerykanem zamieścił w mediach społecznościowych poseł PiS Paweł Jabłoński. Wyraźnie oburzony stwierdził, że „to jest obca cywilizacja”.
Młode dziewczyny, studentki – zatroskane o planetę, prawa mniejszości, imigrantów… „Uważam, że zasłużył na śmierć”; „Był taki kontrowersyjny…!”; „Dobrze, że nie ma go już z nami”; „Stało się coś dobrego”. To jest obca cywilizacja
— napisał na X Paweł Jabłoński.
Trudno uwierzyć, że ktoś może aż tak kipieć z nienawiści politycznej, by cieszyć się, że ktoś, z kim niekoniecznie się zgadzamy, zostaje zamordowany w tak straszliwych okolicznościach.
CZYTAJ TEŻ:
— Charlie Kirk nie żyje! Popularny w USA działacz związany z ruchem MAGA został postrzelony podczas spotkania ze studentami. Trump: Był kochany
— Kim był zabójca Charliego Kirka? Gubernator Utah ujawnia nowe informacje! „Bella ciao” i logo Antify wygrawerowane na amunicji
— Amerykańskie służby schwytały zabójcę Charliego Kirka! Prezydent Trump: „Mamy go w areszcie. Wszyscy wykonali świetną robotę”
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740415-szokujace-mlode-amerykanki-uradowane-smiercia-kirka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.