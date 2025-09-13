55-letni Polak zginął podczas kąpieli u brzegów portugalskiej wyspy Porto Santo. Jego ciało wydobyto z oceanu w rejonie skalistego wybrzeża. „Mężczyzna przed śmiercią spacerował w towarzystwie przyjaciół, po czym miał udać się, aby popływać i ostatecznie zniknął w oceanie” - przekazał Krajowy Urząd Morski.
Jak poinformowało PAP centrum ratownictwa morskiego (MRSC) w Funchal na Maderze, śmiertelną ofiarą jest 55-letni mężczyzna. Informację o śmierci Polaka potwierdził też portugalski Krajowy Urząd Morski (AMN). Przekazano, że jego ciało wydobyto z wody w południowo-wschodniej części wyspy, gdzie dominuje skaliste wybrzeże. AMN podkreślił, że nie ma tam strzeżonego kąpieliska.
Zgodnie z naszymi ustaleniami mężczyzna przed śmiercią spacerował w towarzystwie przyjaciół, po czym miał udać się, aby popływać i ostatecznie zniknął w oceanie
— poinformował AMN. W piątek dowództwo policji morskiej w Porto Santo wszczęło śledztwo w sprawie okoliczności tragicznego zdarzenia.
Wyspa Porto Santo jest uznawana za jedną z największych atrakcji turystycznych z uwagi na jedną z najdłuższych piaszczystych portugalskich plaż; ma 9 km długości.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740400-polak-utonal-u-wybrzezy-portugalskiej-madery
