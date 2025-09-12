NA ŻYWO

RELACJA. 1298. dzień wojny. Zełenski: Siły Zbrojne Ukrainy całkowicie udaremniły rosyjską operację ofensywną na Sumy

  • Świat
  • opublikowano:
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Trwa 1298. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Sobota, 13 września 2025 r.

00:07. Zełenski: Rosyjska operacja ofensywna na Sumy została całkowicie powstrzymana

Siły Zbrojne Ukrainy całkowicie udaremniły rosyjską operację ofensywną na Sumy, na północy kraju – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego walki w rejonie przygranicznym trwają, jednak rosyjskie zgrupowanie utraciło zdolności ofensywne po poniesionych stratach.

Naczelny dowódca (generał Ołeksandr) Syrski złożył raport o sytuacji na froncie, na kluczowych kierunkach. Są rezultaty w obwodzie sumskim: na dziś możemy stwierdzić, że rosyjska operacja ofensywna na Sumy została całkowicie udaremniona przez nasze siły. Walki w przygranicznych rejonach obwodu sumskiego trwają, ale rosyjskie zgrupowanie w tym kierunku straciło zdolności ofensywne w wyniku poniesionych strat

— napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Prezydent przekazał, że odbył spotkanie z najwyższym dowództwem wojskowym poświęcone obronie powietrznej. Wyznaczył też zadania w celu zintensyfikowania pracy z partnerami, by przyspieszyć dostawy i zapewnić bardziej niezawodną ochronę infrastruktury krytycznej. „Wojskowi, urzędnicy, dyplomaci – każdy ma swoją część odpowiedzialności” – dodał.

Ponadto powiadomił o dobrych wynikach w produkcji rakiet przechwytujących i podkreślił wagę zwiększenia liczby wyszkolonych operatorów.

Przeanalizowaliśmy bilans efektów i kosztów naszych uderzeń dalekiego zasięgu. Dziękuję każdej jednostce za precyzję, szczególnie w odniesieniu do rosyjskiej logistyki i kompleksu paliwowego

— zaznaczył szef państwa ukraińskiego.

Zełenski podziękował żołnierzom wykonującym zadania bojowe na tych kierunkach i zadającym Rosjanom dotkliwe straty.

Omówiliśmy nasze potrzeby w zakresie uzbrojenia – naszą produkcję, zakupy, pomoc partnerów. Zapewniamy siłę naszej armii

— podsumował.

Obwód sumski leży przy granicy z Rosją. Kontrola nad tym regionem mogłaby umożliwić Rosji stworzenie strefy buforowej, zakłócić ukraińską logistykę i szlaki zaopatrzeniowe.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

