Ostatnio świat obiegły zdjęcia z Kathmandu pokazujące, jak tamtejsza młodzież podczas krwawych walk ulicznych obala rząd Nepalu. Nie zrozumiemy jednak tego, co dzieje się w tym kraju, jeśli nie poznamy jego systemu politycznego. Obowiązuje tam ustrój wielopartyjny, w którym najwięcej mandatów w Zgromadzeniu Narodowym i Izbie Reprezentantów mają następujące ugrupowania:
Komunistyczna Partia Nepalu (Zjednoczona Marksistowsko-Leninowska),
Komunistyczna Partia Nepalu (Centrum Maoistowskie),
Komunistyczna Partia Nepalu (Zjednoczona Partia Socjalistyczna),
Kongres Nepalski – najstarsza socjaldemokratyczna partia w Nepalu,
Socjalistyczna Partia Ludowa,
Ludowa Partia Postępowa,
Demokratyczno-Socjalistyczna Partia Ludowa,
Narodowy Front Ludowy,
Partia Demokratyczno-Socjalistyczna
i Nepalska Partia Robotnicza i Chłopska.
Wszystkie wymienione powyżej partie są lewicowe. Największe (i jedyne) parlamentarne ugrupowanie prawicowe, czyli Partia Narodowo-Demokratyczna nie posiada żadnego reprezentanta w 59-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, ma tylko 1 (jednego) przedstawiciela w 275-osobowej Izbie Reprezentantów i zaledwie 4 (czterech) w 550-osobowych Zgromadzeniach Prowincjonalnych.
Spoza ugrupowań parlamentarnych największą rolę odgrywają inne partie lewicowe:
Federalny Demokratyczny Front Narodowy,
Federalna Socjalistyczna Partia Nepalu,
Nepalska Partia Ludowa,
Narodowa Partia Ludowo-Wyzwoleńcza,
i Komunistyczna Partia Nepalu (marksistowsko-leninowska).
Tak wygląda pluralizm polityczny po nepalsku. W tym kontekście całkowicie niezrozumiałe pozostaje to, dlaczego kraj pogrążony jest w nędzy i znajduje się w stanie permanentnego niedorozwoju, dlaczego Nepalczycy masowo emigrują za granicę, nie widząc dla siebie przyszłości we własnej ojczyźnie, a w końcu dlaczego młodzież zbuntowała się i obaliła rząd. No właśnie, dlaczego?
