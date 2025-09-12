Nepal – system polityczny jak raj na ziemi. Zagadka obalenia przez młodzież komunistycznego rządu

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Ostatnio świat obiegły zdjęcia z Kathmandu pokazujące, jak tamtejsza młodzież podczas krwawych walk ulicznych obala rząd Nepalu. Nie zrozumiemy jednak tego, co dzieje się w tym kraju, jeśli nie poznamy jego systemu politycznego. Obowiązuje tam ustrój wielopartyjny, w którym najwięcej mandatów w Zgromadzeniu Narodowym i Izbie Reprezentantów mają następujące ugrupowania:

Komunistyczna Partia Nepalu (Zjednoczona Marksistowsko-Leninowska),

Komunistyczna Partia Nepalu (Centrum Maoistowskie),

Komunistyczna Partia Nepalu (Zjednoczona Partia Socjalistyczna),

Kongres Nepalski – najstarsza socjaldemokratyczna partia w Nepalu,

Socjalistyczna Partia Ludowa,

Ludowa Partia Postępowa,

Demokratyczno-Socjalistyczna Partia Ludowa,

Narodowy Front Ludowy,

Partia Demokratyczno-Socjalistyczna

i Nepalska Partia Robotnicza i Chłopska.

Wszystkie wymienione powyżej partie są lewicowe. Największe (i jedyne) parlamentarne ugrupowanie prawicowe, czyli Partia Narodowo-Demokratyczna nie posiada żadnego reprezentanta w 59-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, ma tylko 1 (jednego) przedstawiciela w 275-osobowej Izbie Reprezentantów i zaledwie 4 (czterech) w 550-osobowych Zgromadzeniach Prowincjonalnych.

Spoza ugrupowań parlamentarnych największą rolę odgrywają inne partie lewicowe:

Federalny Demokratyczny Front Narodowy,

Federalna Socjalistyczna Partia Nepalu,

Nepalska Partia Ludowa,

Narodowa Partia Ludowo-Wyzwoleńcza,

i Komunistyczna Partia Nepalu (marksistowsko-leninowska).

Tak wygląda pluralizm polityczny po nepalsku. W tym kontekście całkowicie niezrozumiałe pozostaje to, dlaczego kraj pogrążony jest w nędzy i znajduje się w stanie permanentnego niedorozwoju, dlaczego Nepalczycy masowo emigrują za granicę, nie widząc dla siebie przyszłości we własnej ojczyźnie, a w końcu dlaczego młodzież zbuntowała się i obaliła rząd. No właśnie, dlaczego?

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Grzegorz Górny

Grzegorz Górny

Reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika "Fronda"; (w latach 1994-2005 i 2007-2012). Współautor i producent kilku cykli telewizyjnych dla TVP1, TVP2, TVP Polonia, TVP Historia, TV Puls, Polsat. W latach 2005-2006 redaktor naczelny tygodnika "Ozon";. Autor 37 książek, ma na swoim koncie także 29 wydań w 12 językach obcych, w tym 8 książek wydanych po angielsku w USA. Laureat wielu nagród dziennikarskich, filmowych i książkowych (m.in. Totus, Grand Press, Feniks). Obecnie stały publicysta tygodnika "Sieci"; i portalu wPolityce.pl. Prezes Fundacji Polska Wielki Projekt i Stowarzyszenia Trójmorze.

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych