Gubernator stanu Utah - Spencer Cox - ujawnił nowe informacje na temat zabójstwa znanego konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka, do którego doszło na terenie jego stanu. Potwierdził, że podejrzanym o morderstwo jest 22-letni Tyler Robinson. Wskazał, że na łuskach naboi znajdowały się hasła o charakterze skrajnie lewicowym m.in. logo Antify, czy tekst hymnu włoskich komunistów „Bella ciao”. „Śledczy przeprowadzili rozmowę z członkiem rodziny Robinsona, który stwierdził, że w ostatnich latach Robinson stał się bardziej zaangażowany politycznie (…). W rozmowie z innym członkiem rodziny Robinson wspomniał, że Charlie Kirk przyjedzie do UVU. Rozmawiali o tym, dlaczego go nie lubią i o jego poglądach” - opowiadał gubernator. Zwrócił uwagę także na to, w jaki sposób zachowali się mieszkańcy jego stanu. „Nie było zamieszek. Nie było grabieży. Nie podpalano samochodów. Nie było przemocy. Były czuwania i modlitwy, a ludzie zbierali się, aby dzielić się człowieczeństwem”.
Mamy go. Wieczorem 11 września członek rodziny Tylera Robinsona skontaktował się z przyjacielem rodziny, który poinformował biuro szeryfa hrabstwa Washington, że Robinson przyznał się lub zasugerował, że to on popełnił przestępstwo. Informacja ta została przekazana biuru szeryfa hrabstwa Utah oraz śledczym prowadzącym śledztwo na terenie Uniwersytetu Utah Valley. Informacje te zostały również przekazane FBI
— wskazał podczas konferencji prasowej.
Śledczy przejrzeli dodatkowe nagrania z monitoringu UVU i zidentyfikowali Robinsona przybywającego na kampus UVU w szarym Dodge Challenger około godziny 8:29 rano 10 września. Na nagraniu widać go w zwykłej bordowej koszulce, jasnych szortach, czarnej czapce z białym logo i jasnych butach. Kiedy śledczy spotkali się z nim osobiście w hrabstwie Washington, wczesnym rankiem 12 września, Robinson miał na sobie ubranie zgodne z tym widocznym na nagraniach z monitoringu. Śledczy przeprowadzili rozmowę z członkiem rodziny Robinsona, który stwierdził, że w ostatnich latach Robinson stał się bardziej zaangażowany politycznie. Członek rodziny wspomniał o niedawnym zdarzeniu, w którym Robinson przyszedł na kolację przed 10 września. W rozmowie z innym członkiem rodziny Robinson wspomniał, że Charlie Kirk przyjedzie do UVU. Rozmawiali o tym, dlaczego go nie lubią i o jego poglądach. Członek rodziny stwierdził również, że Kirk jest pełen nienawiści i szerzy nienawiść. Członek rodziny potwierdził również, że Robinson posiadał szarego Dodge’a Challengera
— przekazał.
Rozmowa ze współlokatorem
Gubernator poinformował, że śledczy dotarli także do współlokatora Robinsona.
Śledczy przeprowadzili rozmowę z tym współlokatorem. Stwierdził on, że jego współlokator opowiedział żart na Discordzie. Śledczy zapytali, czy pokaże im wiadomości na Discordzie. Otworzył aplikację i pokazał śledczym kilka wiadomości, pozwalając im zrobić zdjęcia ekranu. Zdjęcia te zawierały różne wiadomości, w tym treść wiadomości między kontaktem telefonicznym o imieniu „Tyler” z ikoną emoji, a urządzeniem współlokatora Robinsona. Treść tych wiadomości obejmowała wiadomości powiązane z kontaktem „Tyler”, w których wspomniano o konieczności odebrania karabinu z punktu zrzutu, pozostawieniu karabinu w krzakach, wiadomości związane z wizualnym obserwowaniem obszaru, w którym pozostawiono karabin, oraz wiadomość odnosząca się do pozostawienia karabinu owiniętego ręcznikiem. Wiadomości odnoszą się również do grawerowania pocisków oraz wzmianki o lunecie i wyjątkowości karabinu
— opowiadał.
Co pojawiło się na łuskach
Spencer Cox odniósł się także do pojawiających się w mediach spekulacji dotyczących tego, że na łuskach znaleziono napisy.
Śledczy znaleźli karabin powtarzalny owinięty ciemnym ręcznikiem. Karabin został zidentyfikowany jako karabin powtarzalny Mauser model 9830 kalibru 6,306. Karabin miał zamontowaną lunetę. Śledczy zauważyli napisy wygrawerowane na łuskach znalezionych wraz z karabinem
— wskazał.
Wskazał, że na wystrzelonej łusce znalazł się napis „Notices, bulges, OwO what’s this?”, co jest zwrotem z memów popularnych wśród internetowej społeczności „furasów”, czyli osób interesujących się twórczością związaną z antropomorficznymi zwierzętami w stylu anime, często o charakterze erotycznym.
Natomiast na niewystrzelonej amunicji pojawił się napis: „hej faszysto, łap” wraz z logo Antify. Na innej zaś tekst utworu „Bella ciao”, będącym hymnem włoskich komunistów. Na trzecie natomiast napis: „Jeśli to czytasz, to jesteś gejem LMAO”.
Reakcje mieszkańców Utah
Gubernator zwrócił uwagę na to, w jaki sposób zachowali się mieszkańcy jego stanu.
Nie było zamieszek. Nie było grabieży. Nie podpalano samochodów. Nie było przemocy. Były czuwania i modlitwy, a ludzie zbierali się, aby dzielić się człowieczeństwem
— wskazał.
Możemy odpowiedzieć przemocą na przemoc. Możemy odpowiedzieć nienawiścią na nienawiść. Problem z przemocą polityczną polega na tym, że się rozprzestrzenia, ponieważ zawsze możemy wskazać palcem drugą stronę. W pewnym momencie musimy znaleźć wyjście z tej sytuacji, bo inaczej będzie znacznie gorzej
— dodał.
