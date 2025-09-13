„Unia Europejska mogłaby wycofać się z kupowania rosyjskiego gazu w ciągu sześciu do 12 miesięcy, zastępując go amerykańskim skroplonym gazem ziemnym” - powiedział agencji Reutera minister energii USA Chris Wright. Warto zwrócić uwagę, że eurokraci mimo tego, że mają usta pełne frazesów ws. wsparcia dla Ukrainy, to przez lata nie zrobili nic, aby zerwać ze szkodliwym uzależnieniem UE od surowców sprowadzanych z Rosji, co w sposób pośredni przyczynia się do finansowania wojny.
Wrigt poinformował, że Waszyngton przekazał to stanowisko Unii Europejskiej w tym tygodniu.
Jak pisze Reuters, Wright spotkał się w Brukseli z komisarzem UE ds. energii Danem Joergensenem, aby omówić zakończenie zakupów rosyjskich surowców energetycznych przez Europę.
Unijne spory
Obecnie Unia Europejska opracowuje przepisy prawne mające na celu stopniową rezygnację z rosyjskiej ropy i gazu do 2028 r. Działania te spotykają się ze sprzeciwem rządów Węgier i Słowacji, które nadal kupują tańszy gaz dostarczany przez rurociągi z Rosji.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w tym tygodniu, że Unia rozważa szybsze wycofywanie rosyjskich paliw kopalnych w ramach nowych sankcji wobec Moskwy. Nie sprecyzowała jednak, w jaki sposób Bruksela zamierza to zrobić.
Wystarczy 12 miesięcy
Głos w tej sprawie zabrał minister energii USA Chris Wright.
Myślę, że można to łatwo zrobić w ciągu 12 miesięcy, może nawet sześciu
— powiedział.
Po stronie USA moglibyśmy to zrobić szybciej i myślę, że dobrze by było, gdyby te daty zostały jeszcze bardziej przyspieszone. Nie wiem, czy to się stanie, ale to było przedmiotem rozmów
— dodał Wright.
Im szybciej wycofamy, tym szybciej wywrzemy presję na Rosję
— podkreślił.
Stanowisko USA
W wywiadzie dla dziennika „Financial Times” Wright powiedział, że kraje Unii Europejskiej powinny zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy i gazu, jeśli chcą, aby Waszyngton zaostrzył sankcje gospodarcze wobec Moskwy.
Wright mówił, że państwa UE powinny kupować z USA skroplony gaz ziemny i inne paliwa kopalne, aby spełnić warunki umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, która nakłada obowiązek zakupu amerykańskiej energii o wartości 750 mld dolarów do końca 2028 r.
Według danych UE szacuje się, że Europa będzie w tym roku kupować od Rosji około 13 proc. swojego gazu.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740343-ue-dalej-kupuje-gaz-od-putina-jest-propozycja-usa
