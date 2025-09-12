Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) poinformowało, że w prowincji Sindh w południowo-wschodnim Pakistanie zagrożonych katastrofalną powodzią pozostaje około 1,6 mln osób. W stolicy regionu, Karaczi, zamknięto szkoły; w Pendżabie ewakuacją objęto ponad 2 mln osób.
Według OCHA powódź, z którą od ponad dwóch tygodni zmaga się Pakistan, obecnie najbardziej zagraża mieszkańcom Sindhu. Jej fala kulminacyjna przesunęła się na południe, z prowincji Pendżab. ONZ-owska agenda podkreśliła, że w tym najgęściej zaludnionym regionie kraju żywioł wymusił ewakuację co najmniej dwóch milionów osób. W prowincji Sindh ewakuowano już 200 tys. mieszkańców.
Wielka woda dotknęła blisko 6 mln osób
Według szacunków OCHA, od początku tegorocznego monsunu, czyli od czerwca, powodzie w całym Pakistanie dotknęły 5,8 mln osób. ONZ-owska agenda zastrzegła, że prawdopodobnie liczba ta jeszcze wzrośnie. Według władz w Islamabadzie ponad 900 osób zginęło w wyniku powodzi, a zniszczeniu lub uszkodzeniu uległy dziesiątki tysięcy domów.
Intensywne opady monsunowe nad Pakistanem
W tym roku opady monsunowe są szczególnie intensywne, a pora deszczowa, która zazwyczaj trwa do końca sierpnia, jest dłuższa niż zwykle. Do ostatniej katastrofalnej powodzi w Pakistanie, spowodowanej intensywnymi opadami monsunowymi, doszło w 2022 r.; zginęło wówczas około 1700 osób.
