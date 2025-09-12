Albania jest pierwszym na świecie krajem, gdzie szef rządu podjął decyzję o powołaniu pierwszego wirtualnego ministra, który… został stworzony przez sztuczną inteligencję. Diella, bo tak nazywa się wirtualna minister, będzie miała za zadanie monitorować wszelkie zamówienia publiczne, co ma w założeniu gwarantować transparentność i likwidację korupcji w procesach przetargowych. Imię Diella oznacza po albańsku „słońce”.
Albański premier postanowił zostać pionierem AI w bezpośrednim jej wykorzystaniu w polityce i ogłosił powołanie wygenerowanej wirtualnej minister na posiedzeniu Partii Socjalistycznej w Tiranie.
Od tej pory decyzje przetargowe mają zapadać poza resortami, co ma mieć szczególny wymiar antykorupcyjny.
To nie jest science fiction, ale obowiązek Dielli
— zaznaczył premier Edi Rama.
Wdrażanie kompetencji minister ma być przeprowadzane stopniowo.
Albański drenaż mózgów
Co ciekawe Diella obsługiwała jak dotychczas platformę e-Albania, która udostępniała obywatelom tego kraju cyfrowe usługi publiczne. Jej wizerunek to awatar młodej kobiety w tradycyjnym albańskim stroju.
Innym zadaniem wirtualnej minister ma być, poza oceną procedur przetargowych, przyciąganie do Albanii talentów z całego świata, a także „przełamywanie strachu przed uprzedzeniami i sztywnością administracji”.
Albania boryka się z wielkimi problemami korupcyjnymi, które uniemożliwiają temu krajowi przyspieszenie procesu akcesji do UE, która zaplanowana jest na rok 2030.
