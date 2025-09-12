Trudno w to uwierzyć! Premier Albanii powołał do rządu... minister wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. Pierwsza sytuacja na świecie

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Edi Rama, Della / autor: wikimedia.commons: Matti Blume/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edi_Rama,_press_conference,_ITB_2025,_Berlin_(ITB56326).jpg/X
Edi Rama, Della / autor: wikimedia.commons: Matti Blume/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edi_Rama,_press_conference,_ITB_2025,_Berlin_(ITB56326).jpg/X

Albania jest pierwszym na świecie krajem, gdzie szef rządu podjął decyzję o powołaniu pierwszego wirtualnego ministra, który… został stworzony przez sztuczną inteligencję. Diella, bo tak nazywa się wirtualna minister, będzie miała za zadanie monitorować wszelkie zamówienia publiczne, co ma w założeniu gwarantować transparentność i likwidację korupcji w procesach przetargowych. Imię Diella oznacza po albańsku „słońce”.

Albański premier postanowił zostać pionierem AI w bezpośrednim jej wykorzystaniu w polityce i ogłosił powołanie wygenerowanej wirtualnej minister na posiedzeniu Partii Socjalistycznej w Tiranie.

Od tej pory decyzje przetargowe mają zapadać poza resortami, co ma mieć szczególny wymiar antykorupcyjny.

To nie jest science fiction, ale obowiązek Dielli

— zaznaczył premier Edi Rama.

Wdrażanie kompetencji minister ma być przeprowadzane stopniowo.

Albański drenaż mózgów

Co ciekawe Diella obsługiwała jak dotychczas platformę e-Albania, która udostępniała obywatelom tego kraju cyfrowe usługi publiczne. Jej wizerunek to awatar młodej kobiety w tradycyjnym albańskim stroju.

Innym zadaniem wirtualnej minister ma być, poza oceną procedur przetargowych, przyciąganie do Albanii talentów z całego świata, a także „przełamywanie strachu przed uprzedzeniami i sztywnością administracji”.

Albania boryka się z wielkimi problemami korupcyjnymi, które uniemożliwiają temu krajowi przyspieszenie procesu akcesji do UE, która zaplanowana jest na rok 2030.

CZYTAJ TEŻ:

Sztuczna inteligencja zbiera żniwo i już odbiera pracę programistom. „Nie ma powrotu do rynku pracownika w IT z czasów pandemii”

Bzdura stulecia: AI to tylko narzędzie. „Miliardy dolarów w ciągu niewielu minut”. AI jak potężna, autonomiczna siła

maz/Polsat News/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych