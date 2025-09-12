Donald Trump powiedział w wywiadzie udzielonym telewizji Fox News w jej nowojorskim studiu, że „cierpliwość do Putina skończyła się”. Dodał, że cierpliwość tak „wyczerpuje się i wyczerpuje się szybko”. Jak pisze Reuters, prezydent USA odniósł się w ten sposób do wojny Rosji przeciw Ukrainie.
Nie będę bronił nikogo
— oznajmił Trump.
Gdy prowadzący program dziennikarze Fox News zasugerowali, że winą za przedłużający się konflikt na Ukrainie należy obarczyć rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, prezydent powiedział, że źródłem problemu jest „gigantyczna nienawiść między nim i (prezydentem Ukrainy Wołodymyrem) Zełenskim”.
Ocenił też, że „do tanga trzeba dwojga” i trudno jest doprowadzić do tego, by Zełenski i Putin zajęli podobne stanowisko w sprawie zakończenia wojny.
Bardzo mocno uderzymy (Rosję) sankcjami na banki i ropę oraz cłami
— powiedział, po czym dodał: „Ale ja to już zrobiłem. Zrobiłem dużo”.
Prezydent nie wyjaśnił, jakie właściwie kroki ma ewentualnie zamiar podjąć i czy miał na myśli całkiem nowe sankcje.
Oświadczył też: „Pamiętajcie, że to jest problem Europy, znacznie bardziej niż nasz problem”.
Donald Trump wypowiedział się też ponownie na temat dronów, które wleciały do Polski.
Nie będę nikogo tutaj bronił, ale drony zostały zestrzelone i wpadły w polską przestrzeń powietrzną. Nie powinny jednak znaleźć się tak blisko Polski
— zaznaczył prezydent USA.
CZYTAJ TAKŻE:
— RELACJA. 1297. dzień wojny. Ukraińskie drony zaatakowały Rosję, eksplozje w Smoleńsku. Rosja zrywa negocjacje
— Negocjacje Rosji z Ukrainą zostały przerwane! Pieskow obwinia za to „Europejczyków”. Dodał, że nie należy się spodziewać prędkich rezultatów
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740327-trump-otwarcie-skonczyla-mi-sie-cierpliwosc-do-putina
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.