Zastępca szefa administracji prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak ocenił dzisiaj, że Rosja będzie atakować Europę, dopóki nie otrzyma ostrej odpowiedzi, także w postaci większego wsparcia dla Ukrainy.
Rosja zademonstrowała, że będzie atakować kraje Europy, dopóki nie otrzyma ostrej odpowiedzi w formie wykorzystania zamrożonych aktywów dla finansowania ukraińskiej armii, zwiększenia liczby ataków na rosyjską infrastrukturę oraz wzmocnienia sankcji
— napisał Podolak na portalu X.
Ponadto, jego zdaniem, Rosja musi otrzymać taką odpowiedź albo ataki będą się powtarzać.
Jeśli Rosjanie nie zobaczą, że Europa przechodzi od słów do działań, to Europejczycy wkrótce znowu zobaczą nad swoimi głowami drony. Ale następnym razem będą ich setki. Nastał czas, by pozbyć się iluzji
— dodał Podolak.
Inwestycja w rakiety
Podolak stwierdził również, że kraje europejskie powinny dokonywać więcej zakupów systemów rakietowych i samych pocisków, co miałoby także wpływ na zwiększenie możliwości Ukrainy, jeśli chodzi o przeprowadzanie ataków na rosyjską infrastrukturę.
Rosyjskie aktywa zamrożone przez zachodnie kraje, według ocen po stronie ukraińskiej, to 300 mld dolarów, z czego 210 mld euro znajduje się w dyspozycji Euroclear, unijnej instytucji zajmującej się obsługą transakcji na rynkach kapitałowych.
Środki te zostały zablokowane przez kraje G7 w 2022 roku, po pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z 2024 roku, zyski z tych środków mają być przekazywane Ukrainie.
CZYTAJ TEŻ:
— Negocjacje Rosji z Ukrainą zostały przerwane! Pieskow obwinia za to „Europejczyków”. Dodał, że nie należy się spodziewać prędkich rezultatów
— Podolak: Autor koncepcji „samozniszczenia Rosji” jest dobrze znany - to Władimir Putin. Rosja uważała, że prawo jej nie dotyczy
— MON przecina spekulacje. Polsko-ukraińskie szkolenia dronowe mają się odbywać w Polsce. „Nie wysyłamy i nie wyślemy żołnierzy na Ukrainę”
maz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740321-podolak-rosja-bedzie-atakowac-europe-jesli-nie-odpowiemy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.