„To jest wojna Rosji i z tego powodu to Rosja powinna zapłacić za zniszczenia, które wyrządza” - tak rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho odniosła się do gróźb Kremla, który zapowiedział, że zareaguje ostro na próby przejęcia zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego.
Rosyjskie aktywa pozostają zamrożone od 2022 r. 10 września szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała nowe rozwiązanie w kwestii wykorzystania tych pieniędzy. Według niej salda gotówkowe powiązane z zamrożonymi rosyjskimi pieniędzmi mogą pozwolić na sfinansowanie pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Zapowiedź von der Leyen została odebrana jako przełom w debacie nad wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów.
Rzeczniczka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Maria Zacharowa oświadczyła, że Rosja zareaguje ostro „na wszelkie nieprzyjazne działania związane z próbami pozbawienia Rosji prawa własności do jej suwerennych aktywów”. Jak dodała, Rosja monitoruje stanowisko Belgii, gdzie przechowywana jest znakomita część zamrożonych pieniędzy. Za około 200 mld euro odpowiada belgijska firma rozliczeniowa Euroclear.
Odpowiedź Komisji Europejskiej
To jest wojna Rosji i z tego powodu to Rosja powinna zapłacić za zniszczenia, które wyrządza
— odparła Pinho, pytana o słowa Zacharowej.
Dlatego też przewodnicząca (KE Ursula von der Leyen - PAP) popiera nowe rozwiązanie, by finansować wysiłek wojenny Ukrainy w oparciu o rosyjskie unieruchomione aktywa przy pomocy sald gotówkowych powiązanych z tymi aktywami
— oznajmiła rzeczniczka.
Obrót zamrożonymi aktywami
Zachód zdecydował się na wykorzystanie jedynie zysków generowanych przez obrót zamrożonymi aktywami. Służą one do spłaty pożyczki w wysokości 50 mld dolarów, która została udzielona Ukrainie w ramach przyjętego przez państwa G7 mechanizmu ERA.
Belgia była do tej pory przeciwna wszelkim dalszym inicjatywom. Z wywiadu udzielonego brytyjskiemu dziennikowi „Financial Times” przez ministra spraw zagranicznych tego kraju Maxime’a Prevota wynika jednak, że Bruksela może być otwarta na bardziej ryzykowne rozwiązania, ale chce, by ewentualne prawne konsekwencje wzięły na siebie inne państwa UE.
W przypadku podjęcia nowych inicjatyw konieczne byłoby zapewnienie ich solidności prawnej, ale także kumulacji ryzyk
— powiedział minister.
Pod koniec sierpnia br. minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski deklarował, że Polska jest gotowa do wzięcia udziału w ubezpieczeniu Belgii na wypadek rosyjskich pozwów w związku z wykorzystaniem zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego.
tt/PAP
