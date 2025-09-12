Prezydent USA Donald Trump ogłosił podczas wywiadu z Fox News, że służby schwytały zabójcę Charliego Kirka. Jak stwierdził, udało się to dzięki informacji pastora zaprzyjaźnionego z rodziną sprawcy zamachu.
Z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że mamy go w areszcie. Wszyscy wykonali świetną robotę
— powiedział Trump podczas wywiadu w studiu Fox News w Nowym Jorku. Trump zdradził, że zatrzymanie było możliwe dzięki informacji od duchownego, który znał rodzinę sprawcy, którego tożsamości dotąd nie podano.
To był duchowny, który poszedł z tym do przyjaciela, który był związany z organami ścigania (…). Potem włączył się w to ojciec (sprawcy), który mu powiedział: „musisz się poddać”
— relacjonował Trump.
Prezydent odmówił podania informacji o motywacji sprawcy, lecz stwierdził, że chce, by został skazany na karę śmierci.
Wczoraj FBI zaprezentowała zdjęcie mężczyzny, podejrzewanego o zabicie Charliego Kirka.
Wiceprezydent USA niósł trumnę Charliego Kirka
Wiceprezydent USA J.D. Vance - razem z wojskową eskortą - niósł trumnę z ciałem zabitego Charliego Kirka, gdy wnoszono ją na pokład samolotu Air Force Two! Ciało aktywisty zostało przewiezione z Utah do jego rodzinnego Phoenix w Arizonie, właśnie na pokładzie samolotu wiceprezydenta.
Zabójstwo Charliego Kirka
Do tragedii doszło 10 września podczas wystąpienia Charliego Kirka dla studentów na uniwersytecie Utah Valley University. Na zamieszczonych na platformie X filmach ze zdarzenia widać przemawiającego na scenie działacza i słychać strzał oddany w jego kierunku. Niestety, Kirk nie przeżył.
Później media informowały, że na amunicja w karabinie zabójcy Charliego Kirka miała napisy o treści zaczerpnięte od ruchu antyfaszystowskiego i społeczności transpłciowej. To wydaje się wskazywać na to, że do zabójstwa doszło z przyczyn politycznych.
Charlie Kirk był jedną z czołowych postaci amerykańskiej prawicy oraz bliskim współpracownikiem Trumpa. Założył organizację Turning Point USA, której celem była mobilizacja młodych konserwatywnych wyborców, a także prowadził własne media.
Charlie Kirk
CZYTAJ TAKŻE:
— Charlie Kirk nie żyje! Popularny w USA działacz związany z ruchem MAGA został postrzelony podczas spotkania ze studentami. Trump: Był kochany
— Nowe szokujące informacje w sprawie zabójstwa Kirka! Amunicja w karabinie zabójcy miała napisy o tematyce LGBT i antyfaszystowskiej
— Poruszające sceny! Wiceprezydent USA niósł trumnę z ciałem Kirka na pokład Air Force Two. Żona Vance’a wspierała Erikę
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740314-sluzby-usa-schwytaly-zabojce-kirka-trump-mamy-go
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.