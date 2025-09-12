„Już działa rozszerzona niemiecka misja monitorowania przestrzeni powietrznej Polski, wprowadzona w odpowiedzi na wtargnięcie do tego kraju rosyjskich dronów” - przekazał rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony, odwołując się do wydarzeń z nocy z 9 na 10 września.
Lotnictwo osiągnęło zdolność operacyjną wczoraj wieczorem
— przekazał rzecznik na konferencji prasowej.
Oznacza to, że mamy teraz dwie pary dyżurne (myśliwców) w rejonie, które pełnią swoją misję przez 24 godziny na dobę, w ciągu siedmiu dni w tygodniu. Obie pary dyżurne są wykwalifikowane do pełnienia tej misji
— dodał.
Bundeswehra w przestrzeni powietrznej nad Polską
Bundeswehra jest już obecna w przestrzeni powietrznej nad Polską z dwoma Eurofighterami, stacjonującymi na co dzień w porcie lotniczym Rostock-Laage na północy Niemiec
— przypomniała agencja dpa.
Ministerstwo obrony Niemiec zapowiedziało podwojenie liczby myśliwców typu Eurofighter do czterech w zespole szybkiego reagowania.
Ponadto ich misja, która dotychczas była planowana tylko do 30 września, zostanie przedłużona do 31 grudnia
— podała dpa.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że nie uważa naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony za przypadkowe. Jego zdaniem to „bardzo poważne zagrożenie dla pokoju w całej Europie”.
W nocy z 9 na 10 września w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o ich zestrzeleniu.
