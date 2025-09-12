Brytyjski rząd ogłosił nałożenie 100 nowych sankcji, ograniczających źródła dochodów oraz dostawy wojskowe do Rosji, w odpowiedzi na rosyjskie naloty, które naruszyły przestrzeń powietrzną nad Polską i uszkodziły budynek ukraińskiego rządu w Kijowie.
W oświadczeniu ministerstwa spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii podano, że sankcje wymierzone są w 70 statków z tzw. floty cieni, przewożących rosyjską ropę naftową. Ponadto sankcję objęły także 30 podmiotów i osób wspierających rosyjską machinę wojenną poprzez dostarczanie m.in. elektroniki, chemikaliów i materiałów wybuchowych, wykorzystywanych do produkcji pocisków, dronów i innych systemów uzbrojenia. Dotyczy to firmy z Chin i Turcji.
Wielka Brytania nie będzie biernie przyglądać się, jak (przywódca Rosji Władimir) Putin kontynuuje swoją barbarzyńską inwazję na Ukrainę. Jego całkowity brak szacunku dla suwerenności został zademonstrowany w tym tygodniu, gdy lekkomyślnie wysłał drony w przestrzeń powietrzną NATO
— stwierdziła szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper.
Spotkanie Cooper-Zełenski
Według informacji podanych przez resort minister spotka się w Kijowie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.
Ministerstwo przypomniało, że „Putin kontynuuje zaostrzanie działań wojennych, terroryzując Ukraińców rakietami i dronami oraz zabijając niewinnych cywilów”, co utrudnia „amerykańskie wysiłki na rzecz pokoju”. Jak podało, liczba rosyjskich dronów i pocisków wystrzelonych przeciwko Ukrainie, 6500 w samym lipcu, jest obecnie 10-krotnie większa niż rok temu.
Niedawne ataki bezpośrednio uderzyły w (siedzibę) ukraińskiego rządu, poważnie uszkodziły budynki British Council i delegacji UE w Kijowie oraz doprowadziły do bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej NATO nad Polską
— przypomniano w oświadczeniu.
Dzisiejsze działania zbiegają się w czasie z podróżą minister spraw zagranicznych do Kijowa, podczas której zamierza ona zamanifestować solidarność z narodem ukraińskim, niezmiennie broniącym swojego kraju przed nielegalną i szeroko zakrojoną inwazją Rosji
— dodano.
Brytyjskie MSZ w komunikacie nie podało, na czym polegają zastosowane sankcje.
CZYTAJ WIĘCEJ: Negocjacje Rosji z Ukrainą zostały przerwane! Pieskow obwinia za to „Europejczyków”. Dodał, że nie należy się spodziewać prędkich rezultatów
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740298-brytyjczycy-reaguja-na-naloty-rosji-jest-100-nowych-sankcji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.