„Książę Harry przyjechał do Kijowa na zaproszenie ukraińskiego rządu, by przedstawić inicjatywę wspierającą żołnierzy, którzy ucierpieli w wyniku wojny z Rosją” – podał rzecznik brytyjskiej rodziny królewskiej. W planach wizyty ma spotkanie z premier Ukrainy Julią Swyrydenko.
Harry’emu w podróży towarzyszą członkowie jego fundacji Invictus Games, zajmującej się się organizacją igrzysk Invictus, podczas których weterani mogą rywalizować w zawodach sportowych. Książę Sussexu chce wesprzeć w rehabilitacji weteranów we wszystkich częściach Ukrainy.
Nie możemy powstrzymać wojny, ale możemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wspomóc w procesie odbudowy
— powiedział w rozmowie z dziennikiem „Guardian” książę w drodze do Kijowa.
Książę Harry: Łatwo jest zobojętnieć
Podkreślił, że ważne jest, aby „nieustająco w centrum uwagi (…) znajdowały się osoby zaangażowane w wojnę oraz to, przez co one przechodzą”.
Mam nadzieję, że moja podróż pomoże ludziom to zrozumieć, bo łatwo jest zobojętnieć na to, co się dzieje
— dodał.
Książę Sussexu przyznał, że początkowo został zaproszony do Kijowa przez Olhę Rudniewą, założycielkę i dyrektorkę generalną Centrum Urazowego Superhumans, które leczy rannych po amputacjach. Harry odwiedził prowadzoną przez tę organizację klinikę ortopedyczną we Lwowie podczas swojej wizyty na Ukrainie w kwietniu tego roku. Po tej wizycie otrzymał oficjalne zaproszenie od ukraińskiego rządu.
Spotkanie z premier Ukrainy
Podczas podróży książę ma spotkać się z premier Ukrainy Julią Swyrydenko, a także odwiedzić Narodowe Muzeum Historii Ukrainy podczas II Wojny Światowej.
Według ukraińskich szacunków tocząca się od lutego 2022 r. wojna na Ukrainie spowodowała trwałe kalectwo u 130 tys. osób. Rząd uznał rehabilitację poprzez sport za kluczowy element swojej polityki dotyczącej wsparcia weteranów.
W 2014 r. książę Harry ustanowił igrzyska Invictus. Ukraina po raz pierwszy wzięła w nich udział w 2017 r. Fundacja Invictus nie tylko organizuje co dwa lata igrzyska, ale także prowadzi programy rehabilitacji sportowej. W ostatnim czasie dostarczyła ona do Ukrainy sprzęt sportowy dla weteranów. Kolejne igrzyska odbędą się w 2027 r. w Birmingham w Wielkiej Brytanii.
Książę Harry służył 10 lat w armii brytyjskiej, biorąc czynny udział w misjach w Afganistanie w latach 2007-2008 oraz 2012-2013.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740274-ksiaze-harry-z-wizyta-w-kijowie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.