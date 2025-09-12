Na Białorusi rozpoczęły się dzisiaj rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-25. Weźmie w nich udział około 12 tys. żołnierzy. W związku z rozpoczynającymi się dziś ćwiczeniami w nocy z 11 na 12 września Polska zamknęła granicę z Białorusią.
Ćwiczenia odbędą się na poligonach na Białorusi i w Rosji oraz na Morzu Bałtyckim i Morzu Barentsa.
Rosyjskie Ministerstwo Obrony utrzymuje, że celem ćwiczeń jest „rozwój zdolności dowódców i sztabów, a także poziomu współpracy pomiędzy zgrupowaniami wojsk”. Z kolei białoruski resort obrony twierdzi, że założeniem ćwiczeń jest sprawdzenie gotowości białoruskich i rosyjskich wojsk w ramach zabezpieczenia zdolności Państwa Związkowego Rosji i Białorusi do odparcia możliwej agresji.
Zasłona dymna?
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył wczoraj, że ćwiczenia nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. Mają odbywać się na poligonach oddalonych od granic krajów NATO, tak, aby nie powodować wzrostu napięcia w relacjach z Polską i krajami bałtyckimi.
To pierwsze ćwiczenia z serii Zapad od początku pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę. Poprzednie manewry, Zapad-21, okazały się być elementem przygotowań armii rosyjskiej do inwazji na pełną skalę na Ukrainę.
W Polsce i na Litwie, w odpowiedzi na Zapad-25, również odbywają się manewry wojskowe - Żelazny Obrońca i Grzmot Perkuna - z udziałem jednostek Wojska Polskiego i krajów sojuszniczych.
Zamknięcie granicy
W związku z rozpoczynającymi się dziś ćwiczeniami rosyjsko-białoruskimi Zapad o północy z 11 na 12 września Polska zamknęła do odwołania granicę z Białorusią. Zawieszony jest ruch w obu kierunkach - zarówno samochodowy jak i kolejowy dla ruchu towarowego.
Kierowcy samochodów osobowych nie przekroczą granicy na przejściu drogowym Terespol-Brześć, natomiast kierowcy pojazdów ciężarowych przejścia drogowego Kukuryki-Kozłowiczy. Zamknięte zostały również trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć.
CZYTAJ WIĘCEJ: Polska zamknęła wszystkie przejścia graniczne z Białorusią. Zawieszony jest ruch w obu kierunkach. Ma to związek z ćwiczeniami „Zapad”
Były doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Geraszczenko odniósł się do rosyjsko-białoruskich manewrów w mediach społecznościowych.
Polska całkowicie zamknęła granicę z Białorusią. Dziś na Białorusi rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe Zapad-2025. Weźmie w nich udział około 13 000 żołnierzy rosyjskich i białoruskich
— napisał na X Geraszczenko.
Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia potrwają do 16 września.
CZYTAJ TEŻ:
— [Rośnie zagrożenie ze wschodu! Polska niebawem zamknie granicę z Białorusią. Ma to związek z ruszającymi manewrami Zapad-2025
— Jest rozporządzenie ws. zawieszenia ruchu granicznego na przejściach z Białorusią! „Celem ochrona bezpieczeństwa granicy Polski”
— Co za bezczelność! Pieskow: „Więcej komentarzy ws. dronów nad Polską nie będzie”. Odniósł się też do ćwiczeń wojskowych „Zapad-25”
— Zamknięcie granicy i wydalenie dyplomaty. Białoruś odgraża się Polsce. „Te działania nie pozostaną bez odpowiedzi”
maz/wPolityce.pl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740272-rozpoczely-sie-cwiczenia-zapad-25-polska-zamknela-granice
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.