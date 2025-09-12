Niezwykle poruszająca scena! Wiceprezydent USA J.D. Vance - razem z wojskową eskortą - niósł trumnę z ciałem zabitego Charliego Kirka, gdy wnoszono ją na pokład samolotu Air Force Two! Ciało aktywisty zostało przewiezione z Utah do jego rodzinnego Phoenix w Arizonie, właśnie na pokładzie samolotu wiceprezydenta.
Vance poleciał wcześniej do Utah i spotkał się tam z rodziną Kirka, odwołując jednocześnie swój udział w ceremonii upamiętnienia rocznicy zamachów z 11 września 2001 r. w Nowym Jorku.
W sieci ukazało się nagranie, które przedstawia poruszającą scenę. Trumnę po płycie lotniska eskortował wojskowy oddział i osobiście wiceprezydent USA. Widać również wyraźnie wzruszoną żonę Kirka - Erikę, gdy trumna przechodziła przed nią.
Po przylocie do Phoenix, Erika Kirk opuścił pokład Air Force Two, trzymając za rękę drugą damę Ushę Vance.
Prezydent Donald Trump zapowiedział przyznanie pośmiertnie Kirkowi najwyższego odznaczenia cywilnego, Prezydenckiego Medalu Wolności
Kirk zostanie pochowany w Arizonie, a prezydent Donald Trump zapowiedział, że weźmie udział w pogrzebie. Trump powiedział reporterom w czwartek wieczorem, że jego zdaniem pogrzeb Kirka odbędzie się „w przyszły weekend”, dodając, że sam weźmie w nim udział
— opisuje Fox News.
Sprawca na wolności
Sprawca zamachu wciąż pozostaje na wolności, lecz wczoraj Federalne Biuro Śledcze (FBI) opublikowało zdjęcia osoby podejrzanej o zbrodnię. Fotografia przedstawia szczupłego mężczyznę w czapce i czarnym t-shircie z amerykańską flagą. „Wall Street Journal” podał, że na pociskach w karabinie zabójcy znaleziono wygrawerowane napisy o tematyce transpłciowej i antyfaszystowskiej.
