Czterech sędziów Sądu Najwyższego z pięcioosobowego składu zagłosowało za skazaniem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro na karę 27 lat i 3 miesiące więzienia za udział w „organizacji przestępczej” oraz planowanie zamachu stanu w celu utrzymania władzy po przegranych wyborach w 2022 r. „Zostawcie go w spokoju!” - wezwał Donald Trump na swym koncie społecznościowym w Truth Social. Sekretarz Stanu USA Marco Rubio oświadczył na portalu X, że brazylijski sąd w sprawie Bolsonaro „orzekł niesprawiedliwie”, dodając, że „Stany Zjednoczone odpowiednio zareagują na to polowanie na czarownice”.
Bolsonaro skazany!
70-letni Jair Bolsonaro, który sprawował najwyższy urząd w państwie w latach 2019-2022, jest pierwszym prezydentem Brazylii, który został skazany na karę więzienia za próbę obalenia władzy po wygaśnięciu jego kadencji - zauważają brazylijskie media. Były prezydent nie pojawił się osobiście w sądzie. Od początku sierpnia przebywa bowiem w areszcie domowym. Agencja AP podkreśla, że Bolsonaro, który konsekwentnie zaprzeczał wszelkim oskarżeniom, może odwołać się od wyroku.
W akcie oskarżenia Jairowi Bolsonaro zarzucono zamach na demokratyczny ustrój oraz próbę ustanowienia dyktatury po porażce wyborczej w 2022 r. W trakcie śledztwa wykryto „szczegółowy plan zamachu na obecnego prezydenta Luiza Inacio Lulę da Silva oraz innych polityków” z jego obozu, który miał umożliwić Bolsonaro pozostanie u władzy.
Jak poinformowała hiszpańska agencja prasowa EFE, Jair Bolsonaro skazany przez brazylijski Sąd Najwyższy nie rozpocznie na razie odbywania kary 27 lat i 3 miesięcy więzienia - pozostanie na wolności w oczekiwaniu na rozpatrzenie wniesionego przez jego obrońców odwołania od wyroku.
Trump i USA reagują. „Polowanie na czarownice”
Sekretarz Stanu USA Marco Rubio oświadczył na portalu X, że brazylijski sąd w sprawie Bolsonaro „orzekł niesprawiedliwie”, dodając, że „Stany Zjednoczone odpowiednio zareagują na to polowanie na czarownice”.
Prezydent USA Donald Trump nazwał skazanie Jaira Bolsonaro „straszną rzeczą”.
Myślę, że to bardzo złe dla Brazylii
— dodał.
Sąd Najwyższy Brazylii na początku sierpnia odrzucił ingerencję Donalda Trumpa w obronie Jaira Bolsonaro i pozostałych oskarżonych. Prezydent USA nazwał wówczas działania brazylijskiego wymiaru sprawiedliwości właśnie „polowaniem na czarownice” i odebrał wizy wjazdowe do Stanów Zjednoczonych jedenastu sędziom brazylijskiego Sądu Najwyższego.
Wszyscy oskarżeni w tym procesie inspiratorów próby przewrotu, podjętej w celu niedopuszczenia do objęcia stanowiska prezydenta przez zwycięzcę wyborów, Lulę da Silvę , będą sądzeni wbrew wszelkim ingerencjom z zewnątrz, niezależnie od tego przez kogo będą podejmowane
— mówił prezes brazylijskiego Sądu Najwyższego, Luis Roberto Barroso.
Trump twierdzi, że „Brazylia obchodzi się strasznie ze swym byłym prezydentem”, który przegrał walkę z lewicowym przeciwnikiem, Luizem Inacio Lulą da Silvą, gdy starał się o ponowny wybór. Trump skrytykował brazylijski wymiar sprawiedliwości, który prześladuje Bolsonaro „dzień po dniu, noc po nocy, miesiąc po miesiącu, rok po roku”. Zdaniem prezydenta USA „Bolsonaro nie ponosi żadnej winy – chyba tylko taką, że walczył o swój naród (…) był przywódcą, który kochał swój kraj i twardym negocjatorem w sprawach handlowych”.
