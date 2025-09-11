Trwa 1297. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Piątek, 12 września 2025 r.
10:14. Aktor lwowskiego teatru zginął na froncie
Andrij Synyszyn zginął na froncie, w pobliżu wsi Junakiwka, w obwodzie sumskim. Synyszyn miał 26 lat. Poległ w walce 16 kwietnia.
10:01. Ukraina zaatakowała statek i stację pomp w rosyjskim porcie w Primorsku nad Bałtykiem
Port w Primorsku jest drugim co do wielkości portem rosyjskim nad Bałtykiem. Znajduje się około 140 km od Petersburga, na Przesmyku Karelskim. Primorsk to główny rosyjski port przeładunkowy ropy naftowej w Zatoce Fińskiej, położony na końcu systemu rurociągów naftowych z europejskiej i azjatyckiej części Rosji.
Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko poinformował, że w wyniku ataku na jednym ze statków, a także w stacji pomp wybuchł pożar - podała rosyjska redakcja BBC. Oba miały zostać już ugaszone.
09:45. Szef komisji obrony w Bundestagu: rosyjskie drony należy zestrzeliwać już nad Ukrainą
W ocenie przewodniczącego komisji obrony w Bundestagu, Thomasa Roewekampa, rosyjskie drony, zagrażające terytorium NATO, należy zestrzeliwać już nad Ukrainą. Musimy uzgodnić, kiedy i nad czyim terytorium istnieją warunki do militarnej walki z dronami - powiedział polityk CDU w rozmowie z tygodnikiem „Spiegel”. Roewekamp domaga się, aby nie czekać z walką z rosyjskimi dronami, aż dotrą one do przestrzeni powietrznej państwa NATO.
„Potrzebujemy uzgodnienia w ramach NATO, kiedy i nad czyim terytorium istnieją warunki do militarnej walki z atakiem dronów. Za zgodą zainteresowanego kraju, takiego jak Ukraina, musi być możliwe unieszkodliwianie dronów, zagrażających terytorium NATO, już w (ukraińskiej) przestrzeni powietrznej” – podkreślił szef parlamentarnej komisji obrony.
Zdaniem Roewekampa Niemcy i cały sojusz NATO muszą znacznie zwiększyć swoje możliwości w zakresie obrony przed bezzałogowcami. „Trzeba to zrobić szybko” – ostrzegł polityk CDU w wywiadzie dla radia Deutschlandfunk.
09:40. Sikorski w Kijowie
Radosław Sikorski rozpoczął wizytę na Ukrainie. Na kijowskim dworcu powitał go szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha, który oświadczył, że oba kraje pozostaną solidarne w obliczu eskalacji terroru Rosji i prowokacji wobec Polski. Sikorski spotka się z najważniejszymi ukraińskimi politykami, ale również z przedstawicielami innych krajów zachodnich.
Szef MSZ Ukrainy zapowiedział, że w Kijowie odbędą się istotne ukraińsko-polskie rozmowy o wspólnym bezpieczeństwie, akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO oraz o wywieraniu presji na Moskwę. Sybiha podziękował Polsce za jej przywództwo i wsparcie.
09:10. Książę Harry z wizytą w Kijowie
Brytyjski książę przyjechał na Ukrainę na zaproszenie rządu w Kijowie.
08:49. Rozpoczęły się ćwiczenia Zapad-25
Na Białorusi rozpoczęły się rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-25. Weźmie w nich udział około 12 tys. żołnierzy.
Ćwiczenia odbędą się na poligonach na Białorusi i w Rosji oraz na Morzu Bałtyckim i Morzu Barentsa. Rosyjskie Ministerstwo Obrony utrzymuje, że celem ćwiczeń jest „rozwój zdolności dowódców i sztabów, a także poziomu współpracy pomiędzy zgrupowaniami wojsk”. Z kolei białoruski resort obrony twierdzi, że założeniem ćwiczeń jest sprawdzenie gotowości białoruskich i rosyjskich wojsk w ramach zabezpieczenia zdolności Państwa Związkowego Rosji i Białorusi do odparcia możliwej agresji.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył wczoraj, że ćwiczenia nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. Mają odbywać się na poligonach oddalonych od granic krajów NATO, tak, aby nie powodować wzrostu napięcia w relacjach z Polską i krajami bałtyckimi.
To pierwsze ćwiczenia z serii Zapad od początku pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę. Poprzednie manewry, Zapad-21, okazały się być elementem przygotowań armii rosyjskiej do inwazji na pełną skalę na Ukrainę.
W Polsce i na Litwie, w odpowiedzi na Zapad-25, również odbywają się manewry wojskowe - Żelazny Obrońca i Grzmot Perkuna - z udziałem jednostek Wojska Polskiego i krajów sojuszniczych.
Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia potrwają do 16 września.
08:47. Sybiha powitał Sikorskiego i Applebaum w Kijowie
Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, witając w Kijowie swojego polskiego odpowiednika Radosława Sikorskiego, że w obliczu eskalacji terroru Rosji i prowokacji wobec Polski oba kraje stoją razem.
Byłem zadowolony, mogąc powitać dziś rano Radka Sikorskiego i Anne Applebaum na dworcu kolejowym w Kijowie. W obliczu eskalacji terroru Rosji przeciwko Ukrainie i prowokacji wobec Polski stoimy razem, ramię przy ramieniu
— napisał Sybiha na platformie X.
Szef MSZ Ukrainy zapowiedział, że w Kijowie odbędą się istotne ukraińsko-polskie rozmowy o wspólnym bezpieczeństwie, akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO oraz o wywieraniu presji na Moskwę. Sybiha podziękował Polsce za jej przywództwo i wsparcie
08:21. Zestrzelono 33 rosyjskie drony
W nocy Rosjanie atakowali 40 dronami. Ukraińska armia zestrzeliła 33 maszyny - podają Siły Powietrzne Ukrainy.
08:17. Sikorski w Kijowie
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozpoczął wizytę na Ukrainie. Na kijowskim dworcu powitał go szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.
W noc, w którą nad Polskę nadleciało 19 rosyjskich dronów, nad Ukrainę nadleciało 400, plus 40 rakiet. To nie były pomyłki
— powiedział Sikorski, stojąc na tle ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.
Kierujący ambasadą RP w Ukrainie Piotr Łukasiewicz poinformował szefa MSZ, że po ostatnim ataku dronowym i rakietowym na Kijów uszkodzenia polskiej ambasady zostały usunięte i wszyscy pracują jak zwykłe w tych warunkach.
07:53. Brytyjski pakiet pomocy dla Ukrainy
Brytyjska minister spraw zagranicznych Yvette Cooper ma dziś ogłosić w Kijowie pakiet pomocy o wartości 190 mln dolarów
To będzie jej pierwsza podróż zagraniczna od czasu objęcia urzędu.
07:30. Rój 221 ukraińskich dronów zaatakował kilka regionów Rosji
Rosjanie informują o strąceniu w nocy 221 ukraińskich dronów.
Wśród celów ukraińskich bezzałogowców znalazł się port w obwodzie leningradzkim, gdzie wybuchł pożar na statku.
Są także doniesienia o ataku na zakłady Łukoil w obwodzie smoleńskim.
06:30. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 890 żołnierzy (łącznie 1092780 od początku pełnoskalowej wojny).
00:02. Wybuchy w Smoleńsku
W sieci pojawiły się nagrania ze Smoleńska, na których widać wielki pożar i wybuch. W komentarzach pojawiły się sugestie, że ukraińskich dron miał uderzyć w zakłady Łukoilu.
Na innym nagraniu widać, jak ukraiński dron zostaje strącony przez rosyjską rakietę.
00:01. Zełenski po rozmowie z Kelloggiem: chcemy szybkiego spotkania z przywódcą Rosji i zakończenia wojny
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w czwartek po spotkaniu ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy generałem Keithem Kelloggiem, że jego kraj chce jak najszybciej doprowadzić do spotkania na szczeblu przywódców Ukrainy i Rosji oraz zakończenia wojny.
Strony omówiły również potrzebę wywarcia presji na Rosję w postaci kolejnych sankcji.
Omówiliśmy (potrzebę wywarcia) presji na Rosjan i to, co możemy zrobić wspólnie z partnerami w zakresie polityki taryfowej i sankcji - aby jak najszybciej umożliwić spotkanie na szczeblu przywódców i zakończyć tę wojnę. Trójstronny format przywódców (z udziałem Zełenskiego, Władimira Putina i Donalda Trumpa - PAP) jest bez wątpienia najbardziej skuteczny
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram po spotkaniu z Kelloggiem w Kijowie.
Ukraina i USA omówiły też przyszłe gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, m.in. projekty w ramach inicjatywy PURL, dotyczące finansowania produkcji i zakupu Patriotów, a także ukraińsko-amerykańskie umowy dwustronne dotyczące wspólnej produkcji dronów i innych rodzajów uzbrojenia.
Według Zełenskiego omawiano również kwestię powrotu ukraińskich dzieci, uprowadzonych przez Rosję, oraz zagadnienia dotyczące międzynarodowej współpracy w tym zakresie.
Zełenski poinformował, że złożył kondolencje narodowi amerykańskiemu w związku z zabójstwem aktywisty Charliego Kirka oraz podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za współczucie i reakcję na morderstwo Ukrainki Iryny Zaruckiej w Karolinie Północnej. Podkreślił, że sprawiedliwość musi zwyciężać zawsze, gdy przemoc próbuje wziąć górę.
Specjalny wysłannik prezydenta USA odwiedził Kijów po raz trzeci w ciągu ostatniego pół roku. Obecna wizyta Kellogga odbywa się w ramach wysiłków USA i europejskich sojuszników na rzecz osiągnięcia pokoju w Ukrainie. Partnerzy omawiają podczas tych negocjacji, jakie gwarancje bezpieczeństwa mogą zapewnić Ukrainie.
