Trwa 1297. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
RELACJA z wojny dzień po dniu
Piątek, 12 września 2025 r.
00:02. Wybuchy w Smoleńsku
W sieci pojawiły się nagrania ze Smoleńska, na których widać wielki pożar i wybuch. W komentarzach pojawiły się sugestie, że ukraińskich dron miał uderzyć w zakłady Łukoilu.
Na innym nagraniu widać, jak ukraiński dron zostaje strącony przez rosyjską rakietę.
00:01. Zełenski po rozmowie z Kelloggiem: chcemy szybkiego spotkania z przywódcą Rosji i zakończenia wojny
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w czwartek po spotkaniu ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy generałem Keithem Kelloggiem, że jego kraj chce jak najszybciej doprowadzić do spotkania na szczeblu przywódców Ukrainy i Rosji oraz zakończenia wojny.
Strony omówiły również potrzebę wywarcia presji na Rosję w postaci kolejnych sankcji.
Omówiliśmy (potrzebę wywarcia) presji na Rosjan i to, co możemy zrobić wspólnie z partnerami w zakresie polityki taryfowej i sankcji - aby jak najszybciej umożliwić spotkanie na szczeblu przywódców i zakończyć tę wojnę. Trójstronny format przywódców (z udziałem Zełenskiego, Władimira Putina i Donalda Trumpa - PAP) jest bez wątpienia najbardziej skuteczny
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram po spotkaniu z Kelloggiem w Kijowie.
Ukraina i USA omówiły też przyszłe gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, m.in. projekty w ramach inicjatywy PURL, dotyczące finansowania produkcji i zakupu Patriotów, a także ukraińsko-amerykańskie umowy dwustronne dotyczące wspólnej produkcji dronów i innych rodzajów uzbrojenia.
Według Zełenskiego omawiano również kwestię powrotu ukraińskich dzieci, uprowadzonych przez Rosję, oraz zagadnienia dotyczące międzynarodowej współpracy w tym zakresie.
Zełenski poinformował, że złożył kondolencje narodowi amerykańskiemu w związku z zabójstwem aktywisty Charliego Kirka oraz podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za współczucie i reakcję na morderstwo Ukrainki Iryny Zaruckiej w Karolinie Północnej. Podkreślił, że sprawiedliwość musi zwyciężać zawsze, gdy przemoc próbuje wziąć górę.
Specjalny wysłannik prezydenta USA odwiedził Kijów po raz trzeci w ciągu ostatniego pół roku. Obecna wizyta Kellogga odbywa się w ramach wysiłków USA i europejskich sojuszników na rzecz osiągnięcia pokoju w Ukrainie. Partnerzy omawiają podczas tych negocjacji, jakie gwarancje bezpieczeństwa mogą zapewnić Ukrainie.
