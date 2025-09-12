Szefowie dyplomacji Słowacji, Czech, Słowenii, Węgier i Austrii, którzy obradowali wczoraj wieczorem w Tomaszowie na Słowacji, potępili wtargnięcie dronów na terytorium Polski. Minister spraw zagranicznych Słowacji Juraj Blanar zapewnił, że kraje formatu C5 są zjednoczone na rzecz pomocy Polsce i solidarne z nią.
Blanar, gospodarz spotkania, przedstawiając na konferencji prasowej bilans rozmów, nie powiedział, z jakiego kraju pochodziły drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Minister spraw zagranicznych Czech Jan Lipavsky określił incydent mianem „rosyjskiej prowokacji” i ocenił, że tylko surowsze sankcje zmuszą przywódcę Rosji Władimira Putina do zmiany dotychczasowej polityki. Do zwiększenia presji na Rosję wzywała także ministra spraw zagranicznych Austrii Beate Meinl-Reisinger.
Kwestia sankcji nakładanych na Moskwę dzieli grupę C5, zrzeszającą pięć państw Europy Środkowej. Słowacja i Węgry dystansują się od nacisków na Moskwę i opowiadają się za dalszym importem rosyjskich nośników energii do swoich krajów.
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto po spotkaniu zwracał uwagę na kwestie dotyczące nielegalnej migracji, która należy, jego zdaniem, do najpoważniejszych wspólnych wyzwań w regionie. Szijjarto zapewnił partnerów, że Węgry będą nadal chronić UE przed nielegalną migracją. Według niego Węgrzy są codziennie karani przez Unię za mur na granicy, podczas gdy Polska posiada podobne umocnienia, lecz otrzymuje obiecaną pomoc finansową.
To ogromna niesprawiedliwość. To podwójne standardy, dlatego poprosiłem moich kolegów o solidarność w tej sprawie
— powiedział szef węgierskiego resortu dyplomacji.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740252-szefowie-msz-5-krajow-potepili-wtargniecie-dronow-do-polski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.