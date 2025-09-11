Francja wspomoże Polskę w ochronie naszego terytorium! Macron: "Podjąłem decyzję o mobilizacji trzech myśliwców Rafale"

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że w związku z naruszeniem przez rosyjskie drony przestrzeni powietrznej Polski podjął decyzję o mobilizacji trzech myśliwców Rafale, aby wesprzeć ochronę polskiego terytorium i wschodniej flanki NATO. Francuzom za wsparcie podziękował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Macron oznajmił na platformie X, że swoją decyzję przekazał już premierowi RP Donaldowi Tuskowi.

W związku z wtargnięciem rosyjskich dronów do Polski, podjąłem decyzję o mobilizacji trzech myśliwców Rafale, aby wesprzeć ochronę polskiej przestrzeni powietrznej i wschodniej flanki Europy wraz z naszymi sojusznikami z NATO.

Złożyłem to zobowiązanie wczoraj polskiemu premierowi.

Rozmawiałem również na ten temat z sekretarzem generalnym NATO i premierem Wielkiej Brytanii, który również jest zaangażowany w ochronę wschodniej flanki.

Bezpieczeństwo kontynentu europejskiego jest naszym najwyższym priorytetem.

Nie ulegniemy rosnącemu zastraszaniu ze strony Rosji

— napisał na platformie X francuski prezydent.

Francuzom za wsparcie podziękował polski minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dziękuję Francji za szybkie wsparcie w postaci myśliwców Rafale, które wzmocnią ochronę polskiej przestrzeni powietrznej i wschodniej flanki Europy. Wspólna obrona, jedność NATO i determinacja w obronie Europy są kluczowe

— napisał na platformie X szef MON.

kk/PAP

