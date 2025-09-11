Nowy Jork uczcił 24. rocznicę ataków terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 r. Porywacze z Al-Kaidy uprowadzili wówczas samoloty pasażerskie, które uderzyły w bliźniacze wieżowce na Manhattanie, a także m.in. w Pentagon.
Uroczystość, poświęcona pamięci 2983 osób, zabitych w atakach z 2001 r. i zamachu bombowym na World Trade Center w 1993 r., zgromadziła głównie rodziny ofiar, a także pierwszych ratowników, w tym strażaków oraz policjantów i medyków. Krewni ofiar, wśród nich dzieci, odczytali nazwiska swoich najbliższych, w tym także Polaków. Ceremonię przerwało sześć minut ciszy.
Nigdy nie poznałem mojej ciotki Brooke. Kiedy byłem młodszy, wiedziałem, że Brooke miała tylko 23 lata, ale dla pięciolatki 23 lata nie brzmią tak młodo. Ale teraz, stojąc tu dzisiaj, jako 22-latek, który właśnie ukończył studia, czuję ciężar na sercu, umyśle i duchu, że 23 lata to dziecko. 23 lata to młody człowiek, który szuka swojego miejsca na świecie
— wspominał podczas ceremonii jeden z młodych krewnych ofiary terroryzmu.
W ataku zginęło m.in. ośmioro Polaków: Maria Jakubiak, Dorota Kopiczko, Jan Maciejewski, Łukasz Milewski, Anna Piętkiewicz, Józef Piskadło, Gina Sztejnberg i Norbert Szurkowski, syn kolarza Ryszarda Szurkowskiego.
Liczba zgonów wciąż rośnie
Według informacji World Trade Center Health Program, do września 2023 r. ponad 4,6 tys. osób zmarło z powodu chorób związanych z atakami z 11 września, w tym nowotworów i chorób układu oddechowego. Ta liczba obejmuje zarówno ratowników, jak i cywilów, którzy byli narażeni na toksyczne pyły i substancje chemiczne, unoszące się nad Strefą Zero. Program zdrowotny nadal monitoruje tysiące osób, które zgłosiły objawy lub zostały zdiagnozowane w związku z chorobami powiązanymi z tym wydarzeniem. Liczba zgonów wciąż rośnie.
Podczas rocznicowych uroczystości tradycyjnie nie ma wystąpień polityków ani celebrytów. W tym roku obecni byli m.in.: burmistrz Nowego Jorku Eric Adams, gubernator stanu Kathy Hochul, byli gubernatorzy Andrew Cuomo i George Pataki, a także byli burmistrzowie - Rudy Giuliani i Michael Bloomberg. Przybył również dyrektor FBI Kash Patel.
„Podnieśliśmy się 12 września”
Kandydat na burmistrza polskiego pochodzenia, Republikanin Curtis Sliwa, odwiedził inny monument wzniesiony w hołdzie ofiarom 11 września, położony w górach Rockaway.
Wielu naszych wrogów, zarówno zagranicznych, jak i krajowych, myślało, że jako kraj upadniemy, ale podnieśliśmy się 12 września. Nauczyciele uczyli, budowniczowie budowali. Pokazaliśmy światu naszą odporność, nawet w obliczu cierpienia
— mówił burmistrz Adams jeszcze przed ceremonią.
Stacja CBS News podała, że prezydent Donald Trump uczcił zamachy z 11 września w Pentagonie. Wieczorem miał przylecieć do Nowego Jorku na mecz drużyny baseballowej, New York Yankees.
