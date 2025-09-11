Amunicja w karabinie zabójcy aktywisty Charliego Kirka zawierała napisy z wyrazami zaczerpniętymi od ruchu antyfaszystowskiego i społeczności transpłciowej - podał dziennik „Wall Street Journal”, powołując się na źródła wtajemniczone w śledztwo. Śledczy znaleźli broń oraz zdobyli dobrej jakości nagranie wideo sprawcy.
Według „WSJ”, informacje o napisach na nabojach użytych przez strzelca pojawiły się również w wewnętrznym systemie informacji FBI. Śledczy mieli odnaleźć je w magazynku karabinu myśliwskiego o kalibrze 7,62 mm - jeden zużyty i trzy niewystrzelone. Wszystkie miały mieć napisy o tematyce transpłciowej i antyfaszystowskiej.
Jak zauważa dziennik, w momencie oddania śmiertelnego strzału przez napastnika, Kirk prowadził debatę ze studentami uniwersytetu w Orem w Utah właśnie na temat masakr dokonywanych przez transseksualistów. W ciągu ostatnich lat doszło do kilku takich incydentów, ostatnio w szkole katolickiej w Minnesocie w lipcu.
Konferencja FBI
Podczas konferencji prasowej FBI miejscowa policja poinformowała o dokonaniu szeregu przełomów w śledztwie, w tym o znalezieniu broni w pobliskim lesie, odcisków przedramienia na karabinie i śladów butów. Śledczy poinformowali też, że zdobyli dobrej jakości nagranie wideo sprawcy i używają technologii, by go zidentyfikować. Zapowiedzieli, że opublikują te materiały, jeśli nie uda im się samodzielnie potwierdzić tożsamości sprawcy. Powiedzieli jednak, że sprawca wydawał się być w wieku studentów, dzięki czemu potrafił wmieszać się w tłum. Wcześniej FBI dwukrotnie informowało o zatrzymaniach podejrzanych, lecz za każdym razem okazywali się być niezwiązani z zabójstwem.
Sprawca miał oddać śmiertelny strzał z ok. 70 metrów z dachu jednego z budynków Utah Valley University, gdzie występował Kirk. Ubrany w ciemne ubrania strzelec miał zbiec do nieodległej dzielnicy mieszkalnej.
FBI zaapelowała do społeczeństwa o przekazywanie wszelkich informacji na temat sprawy na specjalną infolinię.
Na jednym z nagrań w sieci pojawiła się sugestia, że mężczyźni stojący za zamordowanym współpracowniku Donalda Trumpa mogli pokazać strzelcowi znaki rękami przed strzałem.
Kim był Charlie Kirk?
31-letni Charlie Kirk był jednym z najbardziej prominentnych działaczy ruchu America First, komentatorem politycznym. Był założycielem organizacji Turning Point USA, która zajmowała się przede wszystkim pozyskiwaniem młodzieży na amerykańskich uczelniach. Kirk był znany z prowadzenia często burzliwych debat ze studentami. TPUSA prowadziła też własne kanały medialne, a Kirk miał swój program publicystyczny w bliskiej Trumpowi prawicowej telewizji Real America Voice.
W wyborach 2024 r. on i jego ruch odegrał kluczową rolę w mobilizacji młodych wyborców, prowadząc obok Elona Muska szeroko zakrojoną inicjatywę zachęcania wyborców do pójścia do urn i oddania głosu na Trumpa.
Ofiara czwartkowego zamachu była postacią znaną z mocnych wypowiedzi na szereg tematów, w tym transpłciowości. Był też zagorzałym orędownikiem prawa do posiadania broni palnej, a podczas konferencji TPUSA w 2023 r. powiedział, że koszt w postaci ofiar masowych strzelanin w Stanach Zjednoczonych jest „warty” tego, by Amerykanie utrzymali prawo do posiadania broni.
Jako jeden z liderów chrześcijańskiej prawicy, działacz słynął też z mocnego poparcia dla Izraela, za co często był ostro krytykowany przez inne postacie na skrajnej prawicy, w tym neofaszystowskiego komentatora Nicholasa Fuentesa.
Kirk był ewangelikalnym chrześcijaninem znanym z podkreślania swojej wiary, a w jednym z wywiadów mówił, że chciałby zostać zapamiętany przede wszystkim ze względu na „odwagę stania po stronie swojej wiary”. 31-latek miał żonę Ericę, byłą Miss Arizony oraz dwójkę dzieci.
Dziś prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że pośmiertnie odznaczy go Prezydenckim Medalem Wolności, najwyższym cywilnym odznaczeniem państwowym.
CZYTAJ TAKŻE:
— Charlie Kirk nie żyje! Popularny w USA działacz związany z ruchem MAGA został postrzelony podczas spotkania ze studentami. Trump: Był kochany
— Opinia publiczna w USA i w Polsce wstrząśnięta zamordowaniem Charliego Kirka. „To prawdziwy horror”; „Wszyscy go podziwiali”
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740234-nowe-szokujace-fakty-ws-zabojstwa-kirkanapisy-na-amunicji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.