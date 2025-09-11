„Nadzwyczajne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ odbędzie się jutro o godz. 21 czasu polskiego (godz. 15. lokalnego)” - powiedział PAP stały przedstawiciel RP w ONZ Krzysztof Szczerski. Będzie to pierwsze spotkanie zwołane w tym trybie na wniosek Polski.
Spotkanie zwołane w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w formule briefingu, co oznacza że wystąpi również przedstawiciel kierownictwa ONZ, zwykle sekretarz generalny lub jego zastępca.
Będzie to pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Polski. Polska wcześniej wielokrotnie była jednak współwnioskodawcą spotkań m.in. w sprawie Ukrainy. Wniosek Polski poparły państwa europejskie, a spotkanie zwołała Korea Południowa, która przewodniczy Radzie we wrześniu.
Atak rosyjskich dronów
Jak dotąd nie jest jasne, kto wystąpi w Radzie w imieniu Polski. Zwykle jest to stały przedstawiciel RP w ONZ, ale w wyjątkowych okolicznościach w przeszłości występowali też minister spraw zagranicznych czy prezydent.
Szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski stwierdził, że celem spotkania jest „przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo członka nie tylko ONZ-u, ale i Unii Europejskiej i NATO”.
Występowałem w przeszłości przed Radą Bezpieczeństwa ONZ i wydaje mi się, że to się niosło, nasze argumenty się przebijały. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, kto będzie mówił w imieniu Polski
— powiedział Sikorski w radiu RMF FM.
tt/PAP
