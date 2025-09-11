Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa nie będzie już komentować obecności swoich dronów w przestrzeni powietrznej Polski. Dodał, że wypowiedziało się już na ten temat ministerstwo obrony Rosji i więcej komunikatów w sprawie nie będzie.
Nasze ministerstwo obrony wypowiedziało się na ten temat i zaproponowało konsultacje, jeśli będą konieczne
— powiedział Pieskow i podkreślił, że nie ma w tej sprawie „nic do dodania”.
Jeśli chodzi o retorykę i oświadczenia, które słyszymy z Warszawy, to właściwie nie ma w nich nic nowego. Ta retoryka jest ostatnio charakterystyczna dla prawie wszystkich stolic europejskich. Widzimy jej kontynuację
— stwierdził Pieskow, którego cytuje agencja Reutera.
Ćwiczenia „Zapad-25”
Kremlowski urzędnik oznajmił również, że rozpoczynające się jutro duże manewry Rosji i Białorusi, które będą prowadzone m.in. w pobliżu granicy białorusko-polskiej, nie są skierowane przeciwko żadnemu krajowi.
To zaplanowane ćwiczenia (…). Mówimy o kontynuacji współpracy wojskowej i wypracowaniu interakcji między dwoma strategicznymi sojusznikami
— powiedział Pieskow.
Rzecznik Kremla oświadczył też, że nie ma jeszcze porozumienia w sprawie terminu nowej rozmowy telefonicznej rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Dodał, że „w razie potrzeby połączenie można szybko zorganizować”.
W nocy z 9 na 10 września kilkanaście dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk poinformował, że były to rosyjskie urządzenia. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Polska uruchomiła art. 4, odbyły się konsultacje! Rutte: Jesteśmy w stanie bronić każdego centymetra terytorium NATO, w tym przestrzeni powietrznej
— RELACJA. Rosyjskie drony wleciały w polską przestrzeń. Tusk: Potwierdzono zestrzelenie trzech dronów, ostatni został zniszczony o godz. 6.45
— Drony nad Polską. Będzie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zostanie zwołane na wniosek Polski
— Co pisze europejska prasa po wydarzeniach w Polsce? „Putin chce wywołać niepokój”; „Czas zakończyć retorykę o nieprowokowaniu Rosji”
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740220-pieskow-wiecej-komentarzy-ws-dronow-nad-polska-nie-bedzie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.