„Zdjęcie sankcji USA z białoruskich linii lotniczych Belavia może umożliwić Rosji nabywanie części zamiennych” - stwierdziła lider białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Stany Zjednoczone zgodziły się to zrobić w zamian za wypuszczenie 52 więźniów.
Zdaniem przebywającej na emigracji Cichanouskiej do tej pory uwolnionych zostało mniej niż 4 proc. więźniów politycznych i nic nie wskazuje na to, aby przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka zmienił swoją politykę w tej kwestii.
Cieszymy się z uwolnienia więźniów, ale jest to handel ludzkim życiem
— powiedziała lider białoruskiej opozycji. Wezwała przy tym Unię Europejską do kontynuowania sankcji na Białoruś do czasu „systemowych i nieodwracalnych zmian demokratycznych” w tym kraju.
Wcześniej ambasada USA w Wilnie poinformowała, że Białoruś zwolniła z więzień 52 osoby, w tym 14 cudzoziemców, wśród których dwie osoby to obywatele Polski. Z kolei przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa John Coale zakomunikował, że Stany Zjednoczone zdejmują sankcje nałożone na białoruskie linie lotnicze Belavia i chcą przywrócić działalność amerykańskiej ambasady w Mińsku.
xyz/PAP
